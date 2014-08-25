Число жертв оползня в Хиросиме достигло 52 человек

По меньшей мере 52 человека погибли в результате оползня, который разрушил несколько кварталов в японском городе Хиросима на минувшей неделе. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на центральное пожарное управление Японии, которое выполняет в стране функции МЧС и скорой помощи.

В списке пропавших без вести по-прежнему числятся 28 человек. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются уже шестой день, однако их приходится постоянно прерывать из-за опасности новых оползней. В районе Хиросимы продолжаются сильные дожди. Во временных убежищах вынуждены оставаться более чем 1,6 тыс. жителей города, рекомендацию об эвакуации получили свыше 160 тыс. человек.

Сход оползня в ночь на 20 августа разрушил или повредил свыше 100 домов и охватил участок протяженностью 15 км вдоль реки Нэнотанигава. Причиной стихийного бедствия стали рекордные осадки, которые за сутки превысили отметку в 240 мм.

Удар стихии привел к масштабным повреждениям инфраструктуры. Примерно в 500 домах в Хиросиме до сих пор нет света, еще в 170 домах по-прежнему отсутствует водоснабжение. К работам по ликвидации последствий оползня привлечены около 500 военнослужащих японских сил самообороны.