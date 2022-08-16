Число жертв взрыва в ТЦ Еревана возросло до 15 – СМИ

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в городе Ереване увеличилось до 15 человек, спасатели обнаружили тело ребенка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 погибших. Личности девяти из них, в том числе ребенка, пока не установлены», – заявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

Кроме того, по данным ведомства, с учетом поступивших в службу спасения звонков пропавшими без вести могут считаться 18 человек.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.