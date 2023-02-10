Число жертв землетрясений в Турции превысило 19 тысяч

В поисково-спасательных и гуманитарных работах в 10 провинциях, пострадавших от мощных землетрясений в Турции, задействованы более 141 тысячи человек, включая спасателей из-за рубежа. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Турецкий лидер выразил благодарность каждому, кто вносит вклад в устранение последствий разрушительных землетрясений на юге страны.

Президент Турции сообщил, что домовладельцам, разместившим семьи из зоны бедствия, будет выплачиваться по 5 тысяч турецких лир в месяц, а тем, кто арендует жилье, – по 2 тысячи лир.

Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 19 388 человек, пострадали 77 711 жителей страны.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.