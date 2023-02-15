Число жертв землетрясений в Турции превысило 35,4 тысячи человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 35 418 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабинета министров республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Совещание прошло в штаб-квартире турецкого управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD) в Анкаре.

По словам президента Турции, 13 208 получивших ранения во время стихийного бедствия в настоящее время проходят лечение в больницах страны.

Турецкий лидер отметил, что эксперты со всего мира называют разрушительные землетрясения в Турции «исключительным природным явлением».

В поисково-спасательных и других работах в зоне бедствия задействованы около 250 тысяч госслужащих. Эрдоган подчеркнул, что поисково-спасательные работы в затронутых землетрясением районах будут продолжены до тех пор, пока под завалами будут оставаться живые люди.

Он добавил, что власти Турции со следующего месяца приступят к строительству 30 тысяч домов для пострадавших от землетрясения.

На данный момент удовлетворены потребности в жилье в общей сложности 1,6 млн человек, пострадавших в результате землетрясения.

«В зоне землетрясения установлено более 175 тысяч палаток, 5,4 тысячи домов контейнерного типа», – рассказал президент Турции.

В зоне стихийного бедствия несут дежурство 28 тысяч турецких военных.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни. Их ощутили и в соседних странах.

В Сирии число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше, по последним данным, возросло до 3 688. Число пострадавших исчисляется 14 749.