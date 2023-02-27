Число жертв землетрясений в Турции превысило 44,3 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 44 374. Об этом сообщило в воскресенье правительственное управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

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«К настоящему времени произошло около 10 тысяч афтершоков. Поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тысяче зданий. При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции продолжают 8 182 сотрудника поисково-спасательных служб», – проинформировало ведомство.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

20 февраля в районе Дефне провинции Хатай на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4, в регионе зафиксировано 90 афтершоков, магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.