Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек. Об этом сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

По данным AFAD, после подземных толчков было зафиксировано более 11 тысяч афтершоков.

В ведомстве отметили, что на данный момент в поисково-спасательных работах в зоне стихийного бедствия задействованы 6 368 человек из профильных служб Турции и зарубежных стран.

К работам привлечены и более 234 тысяч сотрудников AFAD, полицейских, военнослужащих и волонтеров.

В восстановительных работах задействованы более 18 тысяч транспортных средств, включая экскаваторы, краны, бульдозеры, грузовики, водовозы и прицепы.

Для пострадавших, которые нуждаются в прибежище, установлено более 358 тысяч палаток. Кроме того, созданы контейнерные городки в 11 провинциях и 332 населенных пунктах.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Разрушительные землетрясения ощутили также в соседних странах.

Землетрясения в Турции зафиксированы и в последующие дни.