Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек. Об этом сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».
По данным AFAD, после подземных толчков было зафиксировано более 11 тысяч афтершоков.
В ведомстве отметили, что на данный момент в поисково-спасательных работах в зоне стихийного бедствия задействованы 6 368 человек из профильных служб Турции и зарубежных стран.
К работам привлечены и более 234 тысяч сотрудников AFAD, полицейских, военнослужащих и волонтеров.
В восстановительных работах задействованы более 18 тысяч транспортных средств, включая экскаваторы, краны, бульдозеры, грузовики, водовозы и прицепы.
Для пострадавших, которые нуждаются в прибежище, установлено более 358 тысяч палаток. Кроме того, созданы контейнерные городки в 11 провинциях и 332 населенных пунктах.
Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Разрушительные землетрясения ощутили также в соседних странах.
Землетрясения в Турции зафиксированы и в последующие дни.