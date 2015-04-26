Происшествия
Число жертв землетрясения в Непале превысило 1,5 тысячи человек
Число жертв землетрясения в Непале превысило 1,5 тысячи человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Сайт газеты Times of India сообщает о гибели 45 человек в соседней с Непалом Индии.

Землетрясение вызвало лавину на горе Эверест, на склонах которой погибли по меньшей мере восемь человек. Известно также о пяти погибших в Тибете и как минимум одной жертве в Бангладеше, сообщает в свою очередь BBC.

В Катманду разрушено множество домов старой постройки. По предварительным данным, под руинами во многих зданиях находятся люди, поэтому число жертв может существенно возрасти. Спасательные команды организуют разбор завалов.

США направили в Катманду команду реагирования на стихийные бедствия и оказали материальную помощь в размере $1 млн на первоочередные нужды. Из Индии направлен военно-транспортный самолет с трехтонным гуманитарным грузом и 40 спасателями. Еще три индийских самолета готовятся к вылету, чтобы доставить в пострадавшие регионы мобильный госпиталь и несколько команд спасателей.

Любую посильную помощь предложили от имени своих государств премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, британский премьер Дэвид Кэмерон и президент Франции Франсуа Олланд.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля в 11:41 по местному времени. Эпицентр находился в 82 км к северо-западу от Катманду в направлении города Покхара (Pokhara). Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

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