Число жертв землетрясения в Непале превысило 8 тыс. человек

Непальская полиция сообщила о том, что число жертв землетрясения в стране превысило 8 тыс. человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
"По информации на 09.15 по местному времени погибли 8 019, пострадали 16 033", – отмечают правоохранительные органы на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля
. После него было зафиксировано около 90 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9. Наибольший урон нанесен столице страны, городу Катманду. Там погибли 1 210, пострадали 4 634 человека. Не менее 2 991 человека погибли и 852 пострадали в центральном районе Синдхупалчок.
Землетрясение полностью разрушило в Непале более 288 тыс. жилых домов. Еще более 254 тыс. домов повреждены.