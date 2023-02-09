Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тысяч

Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются пострадавшие.

Фото: ria.ru

Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 12 391. Такие данные приводит Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), передает Kazpravda.kz со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

По данным AFAD, 12 391 человек погиб и 62 914 человек получили ранения в результате землетрясений в Кахраманмараше.

Установлено 70 тысяч 818 палаток.

Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются пострадавшие.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли более 8,5 тыс. человек.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тыс. казахстанцев.