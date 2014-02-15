Нечаянная радость – оказаться в зимний серый день на цветочной поляне. Именно так воспринимается серия фотографий цветов – ярких, удивительно нежных, самых разных по окраске и форме. Впрочем, и другие снимки словно говорят: как прекрасен этот мир…

Инженер-строитель, фотолюбитель, один из старейших членов известного фотоклуба «Медео» представил работы, сделанные в разное время, начиная с далеких 50–60-х годов прошлого века и заканчивая сегодняшним днем. Многие из них экспонировались на клубных, городских, международных выставках, публиковались в различных фотожурналах.

Увидеть фотографии мастера можно и в Интернете, но совсем иное дело – рассматривать их в галерее. Вглядываешься в сюжеты, портреты, пейзажи и удивляешься тому, как в обыденном, казалось бы, явлении можно увидеть, разглядеть высокий смысл и красоту жизни.

– Работы Елагина – это классическая «чистая фотография» – уловленное мгновение бытия, в которое фотограф не вмешивается, не режиссирует, не подделывает, а художественными средствами переводит в ранг изобразительного искусства, – считает президент фотоклуба «Медео», профессор Валерий Коренчук. – Фотографии просты, гармоничны по композиции и колориту, добры, трогают душу и сердце. Как показывает время, такое отношение фотомастера к повседневной жизни, ее бесконечным проявлениям всегда востребовано зрителями.

Чистота и простота – в портрете прелестной девочки Кати, окруженной цветением яблонь, в причудливо изогнутых припорошенных снегом старинных ивах, в весеннем пламени тюльпанов, в строгих линиях дубовой аллеи. А в портретах знаменитого балетмейстера Булата Аюханова, других героев очень ярко переданы характеры, настроения, эмоции, индивидуальность каждого.

На юбилейную выставку пришли профессионалы и фотографы-любители, коллеги автора по его основной работе. За творческие достижения Международная федерация фотографического искусства (FIAP) присудила Владиславу Елагину почетное звание AFIAP (Художник FIAP).

Ольга МАЛАХОВА, Алматы