​Чистая победа южан

Семь (!) золотых медалей завоевала в ходе IV Молодежных игр Казахстана Мария Дмитриенко. Соревнования по стендовой стрельбе проходили в ее родном городе Шымкенте. Мария выиграла личные состязания на траншейном стенде, в дубль-трапе и компакт-спортинге, а еще четыре раза поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета в командных состязаниях.

Андрей Могилевский из Астаны стал чемпионом на траншейном стенде и в дубль-трапе, Анастасия Молчанова (Алматы) и Андрей Фролов (Южно-Казахстанская область) первенствовали на круг­лом стенде, Дмитрий Качанов (Астана) – в компакт-спортинге.

В общекомандном зачете первое место уверенно завоевали охотники на «летающие тарелки» из Южного Казахстана, набравшие 1 274 очка. В тройку призеров вошли также команды Алматы (966) и Астаны (920 очков).