Экономика
Чистая прибыль ЕНПФ в I квартале выросла в 3,6 раза
Чистая прибыль АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в январе-марте 2018 года составила 7,9 млрд тенге, что в 3,6 раза выше показателя, полученного в соответствующем периоде 2017 года – 2,2 млрд тенге, передает Finprom.kz

Как пояснили эксперты, такой доход обусловлен резким ростом в отчетном периоде операционных доходов – на 5,5 млрд тенге, или на 74,5 процента, с 7,4 млрд тенге до 12,9 млрд тенге, и умеренным ростом расходов – всего на 357,2 млн тенге, или на 7,8 процента, с 4,6 млрд тенге до 5 млрд тенге.

Поступления в ЕНПФ в I квартале превысили прошлогодние на 15,8 процента, увеличившись до 275,2 млрд тенге. В частности, в абсолютных величинах наибольший рост поступлений зафиксирован за счет пенсионных взносов – на 19,9 млрд тенге, или на 11,1 процента.

Доход от инвестиционной деятельности вырос с 58,2 млрд тенге до 75,8 млрд тенге, или на 30,3 процента. Вместе с тем поступления от пеней и штрафов сократились на 14,4 процента, а прочие поступления – на 40 процентов – с 32,8 млн тенге до 19,7 млн тенге.

Пенсионные накопления по итогам марта этого года к соответствующему месяцу прошлого года выросли на 16,6 процента, до 8 трлн тенге. При этом пенсионные взносы за первые три месяца этого года составили почти 200 млрд тенге. Основной прирост накоплений произошел за счет увеличения обязательных пенсионных взносов (удельный вес которых составляет 98,1 процента) – на 1,1 трлн тенге, или на 16,2 процента, до 7,8 трлн тенге.

При этом объем обязательных профессиональных пенсионных взносов (1,9 процента) вырос на 39,5 процента, до 153,3 млрд тенге. Объем же добровольных пенсионных взносов практически не изменился: увеличился на 24,8 млн тенге, или на 1,5 процента, до 1,7 млрд тенге. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков в марте 2018 года к марту 2017 года увеличилось на 71 тысячу, или на 0,7 процента, до 10,1 миллиона.

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