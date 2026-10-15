Чистая среда начинается с воспитания

Таза Қазақстан
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Алакольском районе к реа­лизации общенациональной экологической инициа­тивы «Таза Қазақстан» активно привлекают школьников. Дети выращивают деревья, очищают родники, заботятся о птицах и знакомятся с работой лесников. Такую практику на протяжении пяти лет развивает коллектив Уйгентасского лесного хозяйства, объединяя экологическое воспитание с профессиональной ориентацией молодежи.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Здесь убеждены: научить ребенка беречь природу гораздо легче, если он сам посадит дерево, вырастит саженец или очистит от мусора родник. Поэтому вместо разовых природоохранных мероприятий делают ставку на постоянную работу со школьниками.

Как рассказали в учреждении, сотрудничество организовано с пятью общеобразовательными школами района. На их базе действуют школьные лесничества, объединяющие учащихся 7–9-х классов. Ребята из близлежащих сел Кабанбай, Теректы, Токжайлау, Акжар, Кокжар и Жыланды участвуют в экологических мероприятиях, осваи­вают прак­тические навыки и знакомятся с природными богатствами родного края.

Программа занятий рассчитана на весь год. Осенью юные лес­ничие собирают семена деревьев и кустарников, учатся правильно их хранить и подготавливать к посеву. Весной выращивают посадочный материал, осваивают черенкование тополя, ивы и смородины. Подросшие саженцы высаживают возле школ либо передают учащимся для дальнейшего ухода.

В теректинской средней школе оборудован зимний сад. Здесь дети наблюдают за ростом рас­тений, изучают особенности их развития и приобретают навыки ухода за зелеными насаждениями. Подобные занятия проводятся и в акжарской школе.

Не прекращается природоохранная деятельность и зимой. Школьники изготавливают и развешивают кормушки для птиц. Специалисты лесхоза объясняют, как обитатели лесов и водоемов переживают холодное время года, почему важно сохранять местные виды рыб и защищать хвойные насаждения от незаконной вырубки.

Весна – время познавательных экскурсий. Дети посещают места произрастания дикорастущих цветов, знакомятся с тюльпанами, маками и первоцветами. Главный урок таких поездок – природной красотой нужно не только любоваться, но и оберегать ее.

Особое место занимает очистка природных источников. Учащиеся теректинской школы ежегодно приводят в порядок территории возле Мутного и Чистого ключей, собирают мусор и благоустраивают прилегающие участки. Так школьники воплощают в жизнь известную казахскую пословицу «Бұлақ көрсең, көзін аш» – «Увидишь родник – расчисти его исток».

Эта работа соответствует целям инициативы «Таза Қазақстан», реализуемой с 2024 года по инициативе Президента. Ее смысл не только в озеленении и благоустройстве территорий, но и в формировании ответственного отношения к окружающей среде.

Вклад в распространение экокультуры вносит и сам лесхоз. На подведомственных территориях оборудуются места отдыха, беседки, площадки для посетителей. Один из таких объектов создан возле природного источника в районе аула Майтюбе. Во время экскурсий детям напоминают о правилах пожарной безопаснос­ти и необходимости оставлять после себя чистоту.

Еще одно важное направление – знакомство молодежи с профессиями природоохранной сферы. Школьники получают представление о повседневных обязанностях лесников. Сотрудничает учреждение и с Токжалауским аграрным колледжем. Его студенты проходят производственную практику, выращивают саженцы, участвуют в лесовосстановительных работах и закрепляют полученные знания непосредственно на производстве.

#акция #экология #Таза Қазақстан

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