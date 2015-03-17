Чисто женская "штучка" 1156 Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

Но вначале маленькая ремарка: если у мужчин есть какие-то дела, то они смело могут ими заняться, поскольку речь пойдет о производстве чисто женского товара – одноразовых предметов личной гигиены. Так что сам по себе товар вряд ли их заинтересует. Хотя, наверное, опыт реализации и развития бизнес-идеи все-таки будет интересен. Неудивительно, что эта "чисто женская" идея пришла в голову женщине: в Казахстане, так же как и в СССР, никогда не выпускали такую продукцию, с которой, честно говоря, дамы и познакомились лишь во времена перестройки. И потом, в период формирования основных направлений суверенного Казахстана, тоже было не до таких мелочей и женских "штучек". А между тем эта продукция "с крылышками и без" очень быстро стала для девушек и почтенных дам предметом повседневной необходимости.



Так что получается, что до Айгуль Сыргабековой идея лежала на поверхности и ждала, кто же ее "подберет"! Опустим историю поиска денег, парт­неров, поставщиков оборудования, строительства предприятия, обучение персонала. Все это удалось сделать относительно быстро. И предприятие уже работает около четырех лет.



– В строительство и материально-техническую базу завода было инвестировано около 12,5 млн. долларов, – рассказывает инициатор идеи генеральный директор ТОО "АЛВИ плюс" Айгуль Сыргабекова. – Это стало крупнейшим капиталовложением компании за последние три года. Причем мы строили предприятие с заделом на будущее, линии запускали последовательно – по мере освоения рынков и роста интереса к нашей продукции.



Сейчас на предприятии работают несколько линий, на которых производятся различные виды изделий под зарегистрированной торговой маркой LINOS™. Планируется расширение ассортимента: социально значимые одноразовые подгузники, простыни для лежачих тяжелобольных пациентов.



Сегодня LINOS – это первая и единственная казахстанская марка женской гигиены европейского качества. Об этом не без гордости говорят на предприятии. И в принципе для этого утверждения есть основания: установлено европейское оборудование, под контролем итальянской компании- парт­нера AdE Srl применяются западные технологии производства. То сырье, которое не производится в Казахстане, поставляют специализированные мировые компании. При этом "АЛВИ плюс" не только выпускает товар под собственным брендом, но и осуществляет контрактное производство продукции для частных торговых марок. На предприятии профессиональный коллектив. И много молодежи. Один из них – Владимир Приходько.



– На завод я пришел в начале 2014 года, будучи студентом среднего технического учебного заведения, – рассказывает Владимир. – Диплом получил в конце прошлого года и, пройдя конкурс, остался работать здесь по своей специальности. Вначале был учеником механика. Обу­чение прошел за счет работодателя, получая при этом гарантированную ежемесячную стипендию. За полгода я вырос до оператора-механика по производству. А сейчас готовлюсь к экзамену, чтобы получить должность старшего механика. Свое будущее связываю с "АЛВИ плюс", поскольку вижу реальные перспективы для профессионального роста.



В дальнейшем производство будет разрастаться за счет широкого спектра одноразовых санитарно-гигиенических бумажных и нетканых изделий: влажных салфеток, одноразовых простыней, санитарного и промышленного обтирочного материала, салфеток, туалетной бумаги. Спрос на продукцию растет. Ее значительную часть компания реализует в России. А создание ЕАЭС, отсутствие экспортных таможенных процедур, каких-либо торговых барьеров значительно увеличивают скорость транспортировки товара до российских потребителей.



– Думаю, для них немаловажно и то, что наряду с европейским уровнем качества наша продукция находится в очень доступном ценовом сегменте, – говорит Айгуль Сыргабекова. – В Казахстане наибольший спрос на нее – на северо-западе. Идут продажи и в Алматы. И ежегодно мы фиксируем рост: за три года наши продажи в России и Казахстане утроились.



В "АЛВИ плюс" надеются на рост продаж и в нынешнем году. Особенно в Казахстане. И связывают это в том числе с призывом Главы государства к казахстанцам покупать отечественные товары.



– Президент считает, что акция "Сделано в Казахстане" будет в помощь нашей экономике, – продолжает Айгуль Сыргабекова. – Но, как понимают производители Президента, это не призыв к благотворительности потребителей. Потому что за годы независимости в стране, особенно в сфере легкой промышленности, в пищевой, сельскохозяйственной отраслях, появились предприятия, способные производить продукцию, не уступающую мировым аналогам. Правда, при этом мы наблюдаем такой феномен: убеждать приходится не конечного потребителя, а… торговые сети. Что же касается потребителей, они прекрасно понимают, что нет нужды переплачивать за импортный товар, если казахстанский завод производит продукт аналогичного качества по цене в 3–4 раза дешевле. Что в интересах всех казахстанцев.