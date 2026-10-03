Чистота природы – чистота души

​Он родился 3 мая 1952 года в селе Боген Аральского района Кызыл­ординской области. С юных лет впитал боль родной земли, ставшей эпицентром одной из самых драматичных экологических катастроф XX века. Выпускник факультета журналистики КазГУ им. С. М. Кирова, член Союза писателей Казахстана с 1985 года Куаныш Жиенбай прошел школу мастерства в республиканской периодической печати. Отсюда, пожалуй, и берет начало то редкостное по своей цельности сочетание журналистской злободневности и глубокого художественно-­философского осмысления жизни, которым отмечены лучшие произведения писателя.

За годы активной творческой работы Куанышем Жиенбаем написаны десятки книг – романов, повестей и сборников рассказов. Среди них – ​«Жалғыз желкен» («Одинокий парус», 1984), ​«Теңіздегі бір тамшы» («Капля в море», 1986), ​«Құлан жанарындағы ғұмыр» («Жизнь в глазах кулана», 1988), «Жер сілкінісінен бір жұма бұрын» («За неделю до землетрясения», 1996), ​«Даңқ түрмесінің тұтқыны» («Узник тюрьмы славы», 2000), ​«Жиделітоғайдағы жеті күн» («Семь дней в Жиделитогае», 2007), «Жер үстінде де жұмақ бар» («Есть рай и на Земле», 2017). Некоторые из этих книг переведены на иностранные языки. ​Не менее значителен вклад Куаныша Жиенбая в развитие отечественной драматургии: его пьесы, отличающиеся напряженностью конфликтов и тонкой психологической проработкой характеров действующих лиц, успешно ставятся на сценах ведущих театров страны.

Творчество писателя отмечено Меж­дународной литературной премией «Алаш» (1998), премией Международного ПЕН-клуба (2018) и Гран-при конкурса «Астана-­Байтерек» (2007). Куаныш Жиен­бай награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», а также нагрудным знаком «Мәдениет қайраткері».

​Важным этапом в его творческой биогра­фии стало издание в 2024 году в Алматы книги «Есть рай и на Земле» на русском языке. В сборник вошли три разноплановых, но объединенных общим художественным замыслом произведения: роман ​«Есть рай и на Земле», повесть ​«Жизнь в глазах кулана» и рассказ ​«История с каменным колодцем».

​Как отмечается в аннотации издания, эта книга целиком посвящена магистральной теме творчества Куаныша Жиенбая – экологии как глобальной проблеме человечества. Роман «Есть рай и на Земле» – своего рода смысловое ядро сборника – отражает ситуацию вокруг катастрофы Аральского моря, а также драматичные судьбы людей, проживающих в районе станции Торетам и космодрома Байконур. Сочувствие, любовь к родной природе и боль за нанесенный ей вред составляют эмоциональный стержень всех включенных в книгу произведений.

​Художественный мир Куаныша Жиенбая строится на теснейшем переплетении психологической культуры человека и состояния окружающей его среды. Для поэтики писателя характерно сближение микрокосма человеческой душевной тревоги с макрокосмом природных процессов. «Устроение гармонии», выражаясь словами Кобейсина – главного героя романа «Есть рай и на Земле», – вот что определяет главный вектор творческих исканий талантливого прозаика. Потому столь выразительны и зримы создаваемые им пейзажи, которые волнуют сознание читателя своей развернутой метафоричностью, динамизмом и эмоционально-чувственным колоритом.

Природа у Куаныша Жиенбая никогда не выступает лишь пассивным фоном или живописной декорацией к происходящим событиям. Окружающий мир – будь то чахнущие деревья у обочины дороги, пожелтевший степной ковыль или пронзительные образы степных животных, как в повести «Жизнь в глазах кулана», – наделяется собственным голосом и способностью тонко чувствовать происходящее вокруг. Неслучайно в своих произведениях писатель обращается к теории биотоков, позволяющей объяснить психологический резонанс между состоянием экосистемы и внутренним миром персонажей. При этом Куаныш Жиенбай предлагает собственный взгляд на эту научную концепцию, смыкая ее с духовным наследием предков и сакральной географией родного края.

Так, на страницах романа «Есть рай и на Земле» мы читаем: «Никогда не забывай, что аулы, расположившиеся вокруг Байконура, поддерживаются биотоками, излучаемыми из мавзолея Коркута. Можете считать, что это сила великого предка. Еще раз повторим: если вы связали свою судьбу с Торетамом, то с этого момента вам лучше верить, что здесь есть некая чудесная сила... Мавзолей Коркута находится рядом с космодромом, можно сказать, до туда рукой подать. Источая во все стороны заунывные кюи Коркута, днем и ночью он стоит на страже спокойствия Великой степи, защищая ее от всего плохого, сотворенного рукой человека... На сегодняшний день условия, которые сложились под землей вокруг мавзолея Коркута – это секреты, которые специалистам не по силам. Если сказать точнее – им не по зубам. Можно только утверждать, что влияние биотоков, излучаемых мавзолеем Коркута-ата, гораздо мощнее земного притяжения».

​В центре повествования писателя неизменно оказывается простой человек, лицом к лицу сталкивающийся с социальным и экологическим неблагополучием. Стоит только природной гармонии вокруг героя дать трещину, как незамедлительно нарушается и его внутренний мир. Подобный душевный надлом передается автором через притчевые приемы организации текс­та, иносказания и глубокий символизм. Любые, даже случайные на первый взгляд детали вырастают в прозе Куаныша Жиенбая до масштаба философских откровений, в свете которых отчетливее проявляется глобальная экзистенциальная драма современного общества, теряющего свою связь с духовными первоосновами бытия.

Преодоление этой драмы писатель видит в обретении чуткости к загадкам мироздания, способной вернуть человеку жажду жизни и веру в будущее. Раскрывая нравственное прозрение своих героев, Куаныш Жиенбай пишет: «Как не верить, как не проникнуться ощущением, что мир есть единое Творение? Если на то пошло, со временем оно не будет считаться с тем, веришь ты или не веришь. Сколько в Сотворенном тайн и загадок, непостижимых для человека с его ограниченными способностями! Оно может заставить человека признать это в любую минуту. Ты сам не поймешь, как это произошло. Однако всем существом почувствуешь некую в себе перемену. И ты вознесешь благодарение богу, что не зря явился в этот мир. Жизнь. Жизнь кажется лучше, чем прежде, не так ли? И ты удивлен тем, что в тебе с новой силой вспыхнуло желание жить. Ты уже не хочешь мириться с прежним вялым ритмом жизни, тебе хочется большего, ты смотришь дальше в будущее».

​Все эти художественные решения позволяют проследить основные закономерности прозы Куаныша Жиенбая. В ее основе лежит экоцентрический гуманизм, провозглашающий, что судьба и счастье человека немыслимы в отрыве от судьбы его родной земли. Этот взгляд подкрепляется эстетическими принципами психологичес­кого реализма: герои писателя далеки от плакатной идеализации, они предстают перед читателем сомневающимися, ищущими и зачастую страдающими людьми, чье беспокойное чувство справедливости вступает в противоречие с равнодушием и черствостью технократического века. В конечном счете вся проза автора пронизана остро ощущаемой связью времен и поколений, сущность которой можно выразить так: разрушение окружающей среды сегодня является преступлением перед теми, кто придет завтра.

​Для прозаика экологическая катастрофа – это в первую очередь катастрофа этическая. Высыхание Арала или деградация степных земель у Куаныша Жиенбая напрямую увязаны с обмелением чувств в людских сердцах. Когда человек теряет способность воспринимать боль умираю­щего дерева или задыхающегося водоема, он неизбежно теряет и сострадание к близкому. Чутко переживая это, писатель сознательно отказывается от роли стороннего наблюдателя. Особая сила его таланта заключается в бесстрашии прямо и открыто говорить о самых болезненных изъянах эпохи, тем самым разрушая до основания иллюзию обывательского покоя.

Творческий темперамент Куаныша Жиенбая,­ подобно набатному колоколу, бьет тревогу по хрупкой гармонии между человеком и природой. Противопоставляя эгоизму и слепому потреблению мудрость сыновней любви к родным просторам, проза­ писателя учит нас осознавать личную­ ответственность за сохранение равновесия в окружающем мире. Беречь природу – значит беречь саму суть человека,­ поддерживать душевное здоровье общества и защищать будущее от исторического беспамятства. Таков нравственный завет выдающегося художника слова.