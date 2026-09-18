Чистота – забота каждого

На набережной реки Каратал экоактивисты убрали мусор, привели в порядок прогулочные зоны и арычные сети. По словам жителей Талдыкоргана, подобные акции важны не только своим практическим результатом, но и возможностью показать личный пример бережного отношения к окружающей среде.

– Мы должны быть примером для каждого. Чистота начинается с нас самих, с нашего отношения к своему городу, двору, улице. Если каждый внесет свой небольшой вклад, результат обязательно будет. Особенно важно учить заботиться о природе подрастающее поколение, – отметил служащий бюджетной организации Канатбек Камысбаев.

О том, что экологическую культуру необходимо формировать с самого детства, говорит и воспитатель детского сада Сабира Набиева:

– Я и детям всегда говорю о чистоте, экологии и культуре поведения. Очень важно с раннего возраста объяснять ребенку, что нельзя бросать мусор, нужно беречь природу и заботиться о месте, где ты живешь. Ведь привычки, которые мы прививаем детям сегодня, во многом определяют, каким будет наш город завтра.

Работы по санитарной очистке и благоустройству прошли на улицах, во дворах, парках, скверах и других общественных пространствах. На города и села региона приятно посмотреть! Было задействовано 287 единиц спецтехники, собрано и вывезено почти 3 тыс. тонн мусора.

Отметим, что работа в рамках «Таза Қазақстан» в области Жетысу ведется постоянно. С начала года в регионе проведено 180 экомероприятий с участием 133 тыс. человек. Высажено 58 тыс. саженцев и вывезено 12 тыс. тонн мусора.

Но, пожалуй, главный результат таких акций не только в этом. Важнее постепенно формировать в каждом человеке привычку начинать чистоту с себя – со своего двора, улицы, города. Именно из таких простых ежедневных правил и складывается экологическая культура.