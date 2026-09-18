Чистота – забота каждого

Таза Казахстан
Категория логотип
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В минувшие выходные экоакция в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» объединила порядка 33 тыс. жителей области, направивших совместные усилия на благоустройство территорий и поддержание чистоты населенных пунктов. К общеобластным субботникам присоединились представители государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, молодежь, волонтеры, спортсмены, а также жители городов и районов области.

фото автора

На набережной реки Каратал экоактивисты убрали мусор, привели в порядок прогулочные зоны и арычные сети. По словам жителей Талдыкоргана, подобные акции важны не только своим практическим результатом, но и возможностью показать личный пример бережного отношения к окружающей среде.

– Мы должны быть примером для каждого. Чистота начинается с нас самих, с нашего отношения к своему городу, двору, улице. Если каждый внесет свой небольшой вклад, результат обязательно будет. Особенно важно учить заботиться о природе подрастающее поколение, – отметил служащий бюджетной организации Канатбек Камысбаев.

О том, что экологическую культуру необходимо формировать с самого детства, говорит и воспитатель детского сада Сабира Набиева:

– Я и детям всегда говорю о чистоте, экологии и культуре поведения. Очень важно с раннего возраста объяснять ребенку, что нельзя бросать мусор, нужно беречь природу и заботиться о месте, где ты живешь. Ведь привычки, которые мы прививаем детям сегодня, во многом определяют, каким будет наш город завтра.

Работы по санитарной очистке и благоустройству прошли на улицах, во дворах, парках, скверах и других общественных пространствах. На города и села региона приятно посмотреть! Было задействовано 287 единиц спецтехники, собрано и вывезено почти 3 тыс. тонн мусора.

Отметим, что работа в рамках «Таза Қазақстан» в области Жетысу ведется постоянно. С начала года в регионе проведено 180 экомероприятий с участием 133 тыс. человек. Высажено 58 тыс. саженцев и вывезено 12 тыс. тонн мусора.

Но, пожалуй, главный результат таких акций не только в этом. Важнее постепенно формировать в каждом человеке привычку начинать чистоту с себя – со своего двора, улицы, города. Именно из таких простых ежедневных правил и складывается экологическая культура.

#акция #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Пройден экватор, близится финиш
Трубный завод запустят в Сарани
Главный ориентир – экономический рост
Развивать диалог и сотрудничество
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Чистота – забота каждого
От Хиросимы до Нагои: новая глава
Технологии, меняющие представления о горном курорте
Чтобы было где спасать
Инфраструктуру для круглогодичного отдыха создают на востоке страны
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Стратегия созидания академика Багдата Телтаева
Комиксы для изучения языка
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Время белых полей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Президент произвел ряд назначений
Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Уборка на финишной прямой
Диалог эпох и поколений
Выросла морковь среди хлебов
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Промышленная кооперация в рамках ЕАЭС
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля

Читайте также

Тысячи казахстанцев вышли на очистку берегов рек и водоемов
Принципы «Таза Қазақстан» предложили включить в воспитание …
Для комфорта, красоты и безопасности
36 тысяч казахстанцев приняли участие в акции «Чистые берег…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]