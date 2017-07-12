Чистота – залог... богатства

Климат северных регионов Казахстана, равно как и разнообразие почв, вынуждает земледельцев не расслабляться и быть, что называется, «в тонусе». При этом последние годы осложняют жизнь аграриев переизбыток влаги накануне посевной и излишне жаркие дни в период прорастания культур. В результате снижается качество урожая, и для того, чтобы сохранить его в норме, приходится применять различные химикаты.
Однако мировые тенденции развития сельского хозяйства заставляют аграриев Костанайской области все больше внимания обращать на принципы органического земледелия. Ведь за экологически чистую продукцию потребители готовы платить значительно больше. Да и для здоровья она как минимум безопаснее. Вот только возможность перейти на органику есть не у всех. Такое удовольствие себе могут позволить лишь те, у кого уже устоялся севооборот, есть надежная техническая база, специалисты и средства для закупа необходимых семян и удобрений.
Сегодня в Костанайской области органическое земледелие развивают в Костанайском, Федоровском, Мендыкаринском, Тарановском районах. В общей сложности под органику отдано 50 тыс. га посевных из общего объема, превышающего 4,5 млн га. То есть потенциал региона в сфере развития органического земледелия очень высок. В Европе под эти цели отдано примерно 10% от всей площади посевных. На Костанайщине лишь чуть более 1%.
Как отмечают в областном Управлении сельского хозяйства, в основном «экспериментаторами» становятся твердо стоящие на ногах компании с давней историей. Ведь одна из самых сложных задач органического земледелия – вырастить продукцию без применения химикатов. А в сложных климатических условиях региона это требует приложения недюжинных усилий.
Нынешней весной посевная была приостановлена из-за дождей, и уложиться в сроки оказалось сложнее. Впоследствии те компании, что применяют традиционную технологию, смогут использовать химию для ускорения созревания урожая. Те же, кто выбрал путь органического земледелия, этой возможности лишены.
Выход один – отсеяться в срок. Ведь перечень вносимых ими удобрений вообще очень короток. Более того, в Казахстане, по словам аграриев, удобрения для органического земледелия вовсе не производят. И этот вопрос уже начинают поднимать на различных совещаниях, обсуждая вопросы субсидирования.
ТОО «Сулу» Тарановского района уже четвертый год работает с органикой. Сегодня под производство экологически чистой продукции компания отдала 20% своих посевных, или около 4 тыс. га. Вся эта территория запатентована, и теперь на международном уровне продукция, выращенная здесь, считается органической. Ежегодно проверять качество работы и условия выращивания культур приезжают европейские и турецкие партнеры.
По признанию главного агронома предприятия Сергея Сальника, на некоторых полях еще находят остаточную химию. Поэтому над увеличением площадей, обрабатываемых с применением принципов органического земледелия, в ТОО пока только думают. «Необходимо эти клетки привести в порядок», – говорит специалист.
Речь идет не только об отказе от химикатов, но и правильном севообороте, который позволяет снизить засоренность почв. У ТОО «Сулу» с этим проблем нет, ведь за своими полями здесь следят постоянно. А для того чтобы повысить урожайность, в нынешнем году закупили специальное органическое удобрение для обработки семян. Весной даже органические семена чечевицы из Италии завезли.
Как отмечают в хозяйстве, при работе по принципам органического земледелия теряется до 10–15% урожайности. Семена дороже, техника требуется производительная, чтобы, несмотря на капризы погоды, успевать сеять в оптимальные сроки. Именно поэтому мелкие компании еще не в органическом земледелии: не хватает ни средств на получение необходимых патентов, ни техники, ни качественных семян.
Тарановскому хозяйству помогает справляться с задачей обилие культур, находящихся в севообороте. Сегодня речь идет о 30 сортах. Из них 12 – мягкой пшеницы, 3 сорта чечевицы, 6 – подсолнечника и так далее.
Сложности в работе, по словам аграриев, которые все же выращивают органическую продукцию, оправдываются. Стоимость экологически чистых чечевицы или пшеницы на 20–30% выше обычных, выращенных с применением химии. Причем их выкупают полностью, сколько бы костанайцы не вырастили.
Сегодня в регион приезжают ученые из Европы для обмена опытом. В ТОО «Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» уже не первый год ведут работу над изучением вопроса повышения урожайности при органическом земледелии. В области продолжается совершенствование соответствующих технологий, подбора семян, сортов. Первые результаты есть. К примеру, выведен сорт подсолнечника с высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям.
Ученые уверяют, что отечественные семена могут давать отличные результаты. Сегодня продолжается селекционная работа над сортами, которые устойчивы к болезням, морозам, засухе. В условиях органического земледелия это важнейшие факторы.