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Читать "Казправду" – хорошая традиция
Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область
Мероприятие, состоявшееся в торговом центре "Тамаша", привлекло внимание большого числа жителей Атырау. Сотрудники АОФ "Казпочта" здесь же оформляли подписку на 2015 год на областные и республиканские издания. Самым верным подписчикам вручили подарки, а каждый подписавшийся на газеты принял участие в розыгрыше призов.

В эти дни подписка на "Казахстанскую правду" для физических лиц осуществляется с 20-процентной скидкой. Ею поспешили воспользоваться участники акции "День подписчика".

Нефтяник НГДУ "Кайнармунайгаз" Чайхат Туегалиев приехал с вахты и решил заблаговременно оформить подписку.

– Читаю "Казахстанскую правду" и дома, и на работе, во время перерывов. Газету привозят на самые отдаленные нефтяные промыслы. Благодаря тому, что она выходит 5 раз в неделю, мы постоянно в курсе происходящих в стране событий. Особенно нам близки темы, посвященные человеку труда и семейным ценностям. Это две важные составляющие стабильного общества, на благо которого мы все работаем, – поделился нефтяник, сообщив, что подписывается на "Казправду" уже не первый год и остается ее верным читателем.

Между тем представители молодежи, ведущие активную общественную жизнь, вопреки расхожему мнению находят полезную информацию не только в Интернете и благодаря телевидению, но и на страницах периодической печати.

– Подписка на "Казахстанскую правду" – наша семейная традиция. Газету читают дедушка и папа, я последовал их примеру и сегодня оформил подписку, еще и подарки получил, – говорит студент Прикаспийского современного колледжа, лидер Атырауского корпуса волонтеров Темирлан Каир. – Много полезного узнаешь о том, что предпринимается государством для решения вопросов, касающихся молодежи. Это и модернизация системы образования, и решение проблемы с жильем, и трудоустройство. В то же время вижу, что молодые ребята имеют возможность выступать со страниц главной газеты и выражать свое мнение о происходящих в стране событиях. Газета помогает ориентироваться в бурном потоке информации.

Читатели, поспешившие подписаться на "Казахстанскую правду" на этом мероприятии, получили футболки, блокноты, флешки и ручки с логотипом любимой газеты. Подписка на следующий год продолжится до 25 декабря.

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