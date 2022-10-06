Читать подано!

Книга интереснее смартфона: в стране стартовал республиканский книжный фестиваль KitapTime-2022.

Современные дети читают мало. Изданиям с красочными картинками и увлекательными рассказами они предпочитают смартфоны и компьютеры. Этот печальный факт констатируют и родители, и учителя, и библио­текари. Чтобы привлечь внимание школьников к книгам, по инициа­тиве Национальной академической библиотеки Казахстана при поддержке Минис­терства культуры и спорта РК в регионах страны был организован фестиваль KitapTime-2022.

На торжественном открытии фестиваля в Астане выступил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

– Благодаря этому проекту, ставшему настоящей духовной ярмаркой, объединившей любителей книг, известных писателей и всех горожан, мы сможем поднять интерес к чтению. У ребенка, который вырос, читая художественную литературу и слушая сказки, формируется широкий кругозор. Поэтому важно работать над продвижением статуса чтения и литературы в целом, повышая интеллектуальный потенциал и культурные ценности общества. Я верю, что фестиваль, который сейчас проходит в нескольких городах страны, станет доброй традицией в будущем, – сказал министр.

С целью распространения книг на казахском языке среди казахов, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, проводится акция «Әр қазаққа – бір кітап!». В рамках акции министр передал в дар нашим зарубежным соотечест­венникам книги «Көшпенділер» (И. Есенберлин) и «Дон Кихот» (М. Сервантес).

– Программа этого фестиваля очень интересная и разнообразная. Я, конечно же, обратил внимание на мероприятия, посвященные комиксам, так как в Испании существует большая индустрия комиксов. Это еще одна возможность для улучшения сотрудничества и сближения наших стран в области культуры, ведь дипломатия – это не только политика, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Казахстане Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро.

Фестиваль под открытым небом посетили школьники, студенты, учителя, артисты, художники, представители интеллигенции, а также писатели, среди которых Турсын Журтбай, Маралтай Райымбекулы, Роза Муканова, Елена Абдихаликова, Жанат Аскербек, Айгуль Кемельбаева, Танакоз Толкынкызы, Мирас Асан, Даулеткерей Капулы, Айзада Рахимжанова и другие.

А в Караганде на площади перед театром музыкальной комедии разместился импровизированный читай-аул. Здесь библиотеки Карагандинской области установили свои юрты-стеллажи с книгами. Издания манили участников фестиваля яркими обложками и интригующими названиями. Дети и взрослые ходили от одной юрты к другой, разглядывая книги и листая страницы, еще не лишившиеся запаха типографской краски.

– К сожалению, дети сейчас очень мало читают, – говорит руководитель Карагандинской областной детской библиотеки им. Абая Баян Уатаева. – Но при этом они знают, что им интерес­но, и умеют выбирать. Мы привлекаем детей интересными издания­ми. Такие книги, как правило, дорого стоят. Далеко не каждый родитель может купить их своим детям. А у нас в библиотеке их можно взять и почитать бесплатно.

В библиотеке им. Абая обуст­рои­ли комнату для мам с детьми. Они могут прийти сюда в любое время, взять томик со сказками и почитать их своему малышу. Так ребенку с раннего детства можно привить интерес к книге.

– У нас есть проект «Творим для вас, дети», – продолжает Баян ­Уатаева. – Наша библиотека стала площадкой для творческих встреч писателей и поэтов с юными читателями. Знаете, многие дети считают, что писатели – это взрослые дяди, которых уже давно нет... А когда они приходят к нам и видят молодую девушку, говорящую, что эту книгу написала она, то испытывают восторг. Дети начинают по-другому относиться к книгам.

В рамках фестиваля Kitap­Time-2022 организовали буккроссинг, мастер-класс «Собери юрту» и презентацию книги «Шесть точек вдохновения». В издание вошли стихи непрофессио­нальных поэтов-карагандинцев с нарушением зрения – о жизни, природе, родном крае.

– Первоначально книга была выпущена в плоском формате, – отмечает руководитель Карагандинской областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Айнур Шаймуханбетова. – Но потом мы изготовили ее шрифтом Брайля. Благодаря этому теперь она доступна для наших читателей с нарушением зрения. Представляя книгу «Шесть точек вдохновения», мы хотим показать, что слепота – это не приговор. Даже с такой болезнью можно заниматься творчеством и саморазвитием.

В Кызылорде книжный фес­тиваль КitapTime-2022 прошел на базе областной научно-универсальной библиотеки им. А. Тажибаева. Праздник книги стал площадкой для творческих встреч, презентаций, различных акций по повышению интереса к чтению у детей и молодежи. Участников фестивальные мероприя­тия собрали много. Особенно активными оказались студенты, школьники и люди старшего поколения.

– И это доказательство того, что люди читают, имеют интерес к литературным произведениям и научным изданиям, любят книги, – отметил директор областной библиотеки Нурлыбек Мынжас.

Для любителей поэзии в прог­рамме фестиваля была организована встреча с членами поэтического клуба «Жауқазын-ғұмыр», где местные поэты читали свои стихи, общались с аудиторией. На «Площадке писателей» гости фестиваля смогли послушать поэта и композитора, отличника образования РК Дильдахан Торгаеву, почетного журналис­та РК, писательницу Несибели Рахмет и других популярных в Кызылорде авторов. А в ходе интеллектуальных игр «Ойлан, тап!» школьники соревновались в эрудиции и начитанности.

На городском Арбате накануне фестиваля прошла книжная ярмарка «Өнер сырлы, келеші нұрлы – Қызылорда». Также здесь был организован интеллектуальный конкурс Bookathon. В состязаниях приняли участие десять команд из разных возрастных категорий. Конкурс состоял из четырех этапов.

Первый этап назывался «Два рисунка – одна книга», где участники должны были посмотреть на картинку и узнать книгу, которую она иллюстрирует. В следующих этапах участники отвечали на вопросы по произведениям мировой и казахской литературы. А в видеозаданиях известные в регионе общественные деятели озвучили свои вопросы командам.

В итоге первое место завоевала команда Kitap qurttary, второе место присуждено команде «Ыбырай», а третье место заняла команда средней школы № 261.

– Это очень полезно и отрадно, что у нас такое читающее, знающее, активное молодое поколение, – говорит пенсионер из Кызылорды Абзал Батыров. – Когда я был молодым, книга была лучшим подарком на любой праздник, ценностью, которой гордились, в библиотеках мы записывались в очередь, чтобы взять новинки литературы. Уровень нынешних библиотек не сравнить с прежним: сколько они сегодня дают возможностей человеку! И это же прекрасно, что Казах­стан – читающая страна! Я этим горжусь.