Читать, размышлять, спорить

Проекты,Читающая нация
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане начала работу новая литературная площадка, призванная объединить любителей чтения, представителей творчес­кой интеллигенции и молодежь. Инициатива реализуется в рамках проекта «Читающая нация» при учас­тии КГУ «Қоғамдық келісім» Туркестанской области.

фото пресс-службы облакимата

Первая встреча прошла под девизом «Читаем вместе, думаем вместе!» и была посвя­щена роману «Атау-кере» выдающегося казахского писателя Оралхана Бокея. Выбор произ­ведения стал поводом для глубокого разговора не только о литературе, но и о человеческой природе, нравственных ориентирах, духовных ценностях и социальных противоречиях.

Открывая встречу, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Эльмира Жангазиева подчерк­нула, что чтение играет важную роль в формировании личности. Особенно важно, чтобы молодые люди не ограничивались знакомством с книгами, а учились анализировать прочитанное, аргументировать собственную позицию и открыто обмениваться мнениями.

Участники обсудили идейное содержание романа, судьбы его героев и вопросы, которые автор поднимает через сложные человеческие характеры и жизненные обстоятельства. Свободный формат дискуссии позволил каждому высказать собственное мнение и взглянуть на известное произ­ведение под новым углом.

Почетными гостями литературного вечера стали лауреат Международной литературной премии «Алаш», председатель Туркестанского регионального отделения Союза писателей Казахстана, поэт Айдар Сейдазым и поэт, корреспондент газеты «Оңтүстік Қазақстан» Бауыржан Ерман. Они поделились размышлениями о творческом почерке Оралхана Бокея, художественной выразительности его произведений и глубине поднимаемых автором тем. Модератором встречи выступил журналист Торебек Байтасов.

Организаторы намерены сделать литературные встречи регулярными. В дальнейшем участники смогут обсуждать и другие произведения казахской и мировой литературы, знакомиться с различными взглядами и расширять круго­зор.

Новая площадка призвана стать пространством, где книга объединяет поколения, а чтение превращается в живой диа­лог. Ведь настоящая культура чтения начинается не только с прочитанных страниц, но и с умения размышлять, слышать других и самостоятельно искать ответы на важные вопросы.

#Туркестан #литература #чтение #Читающая нация

Популярное

Все
Не просто выслушать, а найти решение
Ставка на передовые технологии
Наши школьники на высоте
Интеллектуальная система противодействия киберпреступности
«Барыс»: три победы и одна осечка
Указы Главы государства о Назначениях
Новые возможности для региональных инициатив
Экономический горизонт возможностей
Голос эпохи
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Токаев назначил заместителя министра обороны
Тик и Так переехали в Семей
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Путепровод избавил водителей от ожидания
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурная сфера Казахстана за семь лет
Страда выходит на финишную прямую
Лидер оступился, борьба обострилась
Цель – замещение импорта
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Хранят традиции и верность долгу
Объединяя науку и технологии
Здоровая среда со школьной скамьи
Девятиэтажка пойдет под снос
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур

Читайте также

Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Не просто добыть, но и переработать
Триумф поэтов Улытау
Наращивая долю ВИЭ в энергобалансе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]