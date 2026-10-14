Читать, размышлять, спорить

Первая встреча прошла под девизом «Читаем вместе, думаем вместе!» и была посвя­щена роману «Атау-кере» выдающегося казахского писателя Оралхана Бокея. Выбор произ­ведения стал поводом для глубокого разговора не только о литературе, но и о человеческой природе, нравственных ориентирах, духовных ценностях и социальных противоречиях.

Открывая встречу, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Эльмира Жангазиева подчерк­нула, что чтение играет важную роль в формировании личности. Особенно важно, чтобы молодые люди не ограничивались знакомством с книгами, а учились анализировать прочитанное, аргументировать собственную позицию и открыто обмениваться мнениями.

Участники обсудили идейное содержание романа, судьбы его героев и вопросы, которые автор поднимает через сложные человеческие характеры и жизненные обстоятельства. Свободный формат дискуссии позволил каждому высказать собственное мнение и взглянуть на известное произ­ведение под новым углом.

Почетными гостями литературного вечера стали лауреат Международной литературной премии «Алаш», председатель Туркестанского регионального отделения Союза писателей Казахстана, поэт Айдар Сейдазым и поэт, корреспондент газеты «Оңтүстік Қазақстан» Бауыржан Ерман. Они поделились размышлениями о творческом почерке Оралхана Бокея, художественной выразительности его произведений и глубине поднимаемых автором тем. Модератором встречи выступил журналист Торебек Байтасов.

Организаторы намерены сделать литературные встречи регулярными. В дальнейшем участники смогут обсуждать и другие произведения казахской и мировой литературы, знакомиться с различными взглядами и расширять круго­зор.

Новая площадка призвана стать пространством, где книга объединяет поколения, а чтение превращается в живой диа­лог. Ведь настоящая культура чтения начинается не только с прочитанных страниц, но и с умения размышлять, слышать других и самостоятельно искать ответы на важные вопросы.