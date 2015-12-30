Читателей Kazpravda.kz с Новым годом поздравляют именитые спортивные наставники

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В преддверии Нового года главные тренеры национальных сборных команд Казахстана по боксу, дзюдо, плаванию и борьбе с радостью согласились через наше издание поздравить соотечественников с приближающимся праздником, передает Kazpravda.kz.Танат Сагындыков, главный тренер НСК РК по греко-римской борьбе:
В 2016 году желаю всем казахстанцам здоровья и счастья, процветания и радости.
Перед нашей командой стоит задача – завоевать максимальное количество (6) путевок на ОИ, а уже на самой Олимпиаде мы будем бороться так, чтобы привезти на родину награду высшего достоинства. Новый год надо встречать в кругу семьи, это даже не обсуждается. Мы к этому привыкли с детства.
У нас 14 января в Таразе стартует чемпионат Казахстана, на котором выступят все сильнейшие палуаны страны, наверное, им даже некогда будет отмечать Новый год, поскольку все спортсмены ведут усиленную и целенаправленную подготовку к первенству республики.Жакен Саламатов, главный тренер женской НСК РК по дзюдо:
Предолимпийский 2015 год выдался нелегким для казахстанского спорта, в том числе и для нашего дзюдо. На домашнем чемпионате мира наши девушки намеревались продемонстрировать все свои возможности и выиграть перед родными болельщиками медаль, однако по различным причинам нам этого сделать не удалось. Зато порадовала наша мужская сборная, впервые в своей истории в финале ЧМ за "золото" боролись сразу два наших дзюдоиста, что стало настоящим праздником для отечественных поклонников нашего вида спорта.
Сейчас для нас главное – это завоевать лицензии на Олимпиаду, рассчитываю, что в Рио по итогам квалификационных соревнований отберут троих – четверых наших девушек. Александра Подрядова и Отгонцэгцэг Галбадрах (48 кг), Марьям Урдабаева (63 кг) и Гульжан Иссанова (свыше 78 кг) имеют шансы поехать в Рио. Наш тренерский штаб сделает все зависящее, чтобы помочь нашим дзюдоисткам достичь поставленных целей.
Хотелось бы, чтобы на главных стартах четырехлетия спортсмены из Казахстана завоевали побольше медалей, которые бы позволили нашей стране занять в общекомандном зачете высокое место.
Новый год по сложившейся традиции буду отмечать дома, в кругу родных и близких. А вот, например, свой день рождения (6 декабря) практически каждый год я отмечаю со спортсменами на сборах, поскольку в это время, после тяжелого сезона, мы проводим восстановительный УТС.
Мырзагали Айтжанов, главный тренер НСК РК по боксу:
От всей души желаю нашему народу процветания и всех благ! В детстве мы все искренне верили, что Новый год – это даже нечто большее, чем просто праздник, помню, в новогоднюю ночь ждали Деда Мороза, чтобы получить от него подарки. Чем взрослее становишься, начинаешь другим взглядом смотреть на такие вещи, тем не менее на подсознательном уровне Новый год остается праздником исполнения желаний. Самое мое заветное желание – это чтобы Казахстан продолжал свое поступательное развитие, чтобы, несмотря на мировой кризис, наш народ оставался всегда жизнерадостным.
Для боксеров сборной Казахстана, да и для всей нашей олимпийской сборной, 2016 год будет очень важным: на Олимпиаде перед нами будут стоять высокие цели и мы постараемся их решить. Олег Вагизов, главный тренер НСК РК по плаванию:
В первую очередь хотелось бы пожелать нашим гражданам благополучия, мирного неба над головой и процветания. Очень надеюсь, что будущий год станет успешным для нашего спорта.
Уходящий год запомнился как год усердного, кропотливого труда. На двух важных стартах – чемпионате мира и Универсиаде наш пловец Дмитрий Баландин показал хорошие результаты. На мировом первенстве Баландин в шаге остановился от награды, расположившись по итогам турнира на четвертом месте, а на Универсиаде Дмитрий выиграл золотую и бронзовую награды.
Мы приложим все силы, чтобы показать достойный результат на Олимпийских играх.
P.S. Действительно, в уходящем году было немало как радостных моментов в жизни отечественного спорта, так и не очень. Впрочем, в спорте высших достижений иначе и быть не может, ведь здесь на кону стоят не только медали – в первую очередь спортсмены бьются за престиж своей родины. Хочется надеяться, что в Рио все наши атлеты будут полностью выкладываться за родину и проявят ради победы все свое мастерство и морально-волевые качества!