Свежий выпуск
Читая, наслаждаюсь Словом
Любовь Шашкова
Софья Кумаровна пишет: «Всему свое время, у каждого возраста свои предпочтения: сейчас я предпочитаю документальную литературу. В ней все так близко, так знакомо; ты знаешь и узнаешь персонажей; живешь в этом времени; испытываешь его тяготы и радости.
Вот уже три месяца моя настольная книга – «Казахские арабески» Герольда Карловича Бельгера. В сборнике – статьи, эссе, этюды, наблюдения, суждения, рассказы, интервью, беседы. Читая, в первую очередь осознаешь, как мало ты сам знаешь. Чтение радует, печалит, тревожит, озадачивает, поскольку реально ощущаешь, как болит у автора душа по поводу казахского языка, переводов, состояния литературы.
Мне кажется, что девизом всей жизни Гер-ага является одно емкое слово «намыс». У него четко выраженная гражданская позиция; он не встал в позу, не обиделся, не обвиняет никого. Не всякий казах пишет такие оды народу, а в книге все пронизано глубокой любовью к Казахстану.
Не смею судить о творчестве писателя: это только личные впечатления от одной книги. Почему я читаю Бельгера? Читаю, когда горюю по поводу своего несовершенного казахского языка; читаю для успокоения души; читаю, чтобы насладиться Словом; читаю, чтобы найти единомышленника; читаю, когда огорчаюсь от некоторых поступков, черт характера соплеменников; перелистываю, чтобы получить рекомендацию, что перечесть; читаю, чтобы преодолеть физическую боль... В этой книге и мой любимый рассказ-быль «Рыжий Рысбек из аула Кастек», который задевает струны души и напоминает о многонациональном детстве.
«Казахские арабески» подвели меня к другой книге-эссе – Бигельдина Габдуллина «Великое кочевье». Первые два издания, увы, прошли мимо. Зато третье доставило массу впечатлений.
В предисловии автор говорит: «Дорогой читатель! Сей скромный труд – это, конечно, не историческое произведение или научное исследование, а ряд эссе, навеянных авторским осмыслением событий истории в эпоху становления нашей национальной государственнос­ти. Мною предпринята попытка поделиться мыслями о шес­тивековой истории родного народа, получившей свое отражение в перипетиях судеб известных исторических личностей – ханов, султанов, батыров, выдающихся наркомов, руководителей страны советского периода и Лидера нации – Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. При этом я придерживался мнения великого Т. Карлейля, заметившего: «История мира – это биография великих людей».
В книге – пять глав, мне были очень интересны «Сага о Казахском ханстве», «Казахстан эпохи мелких ханств», «В поисках государственности». Просто, ясно, понятно, доступно написана книга. Прекрасный язык, изложение увлекательно, без оценок. Сразу возникает мысль: почему такие люди не пишут учебники истории?.. Наверное, так я читала в детстве «Мифы Древней Греции» – на одном дыхании, как закрученный лихой детектив. Хочется постоянного цитирования Б. Габдуллина, чтобы заставить, убедить всех прочесть эти эссе.
«Правда истории должна прочно войти в сознание народа, в память и лексикон нашей казахстанской духовной жизни. Как тут не согласиться с русским писателем С. Шуртаковым, однажды заявившим по этому поводу: «...гражданина, истинного патриота ни химией, ни кибернетикой (при всем уважении к этим и другим наукам) не воспитать! Его воспитывают история, литература, родной язык».
«От себя добавлю: только правдивая история, только правдивая литература», – утверждает Б. Габдуллин.
Лучше не скажешь.
Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):
1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

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