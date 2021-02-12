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Читайте правильные книги
Елена Левкович
Моему мужу на работе предложили привиться от коронавируса. Он заботу оценил и согласился. Вместе с ним предложение приняли еще 2 человека. Итого: трое… на коллектив из нескольких десятков человек. Остальные деликатно отказались. «Не хотите – не надо», – пожало плечами высокое начальство.

Когда муж сказал мне о согласии, я кивнула: здорово, молодцы, целее будете. А почему, спрашиваю, все остальные отказались? Боятся, говорят, мало ли что им вколят. Чип, ага, прям так через иголку и протолкнут под кожу (кстати, версия одной из мам нашего класса). Я покачала головой, подумав, что пропаганда не щадит даже, казалось бы, вполне адекватных по виду людей.

То, что с адекватностью у многих и правда напряженка, муж прочувствовал уже на следующий день. Если он в разговоре упоминал, что собирается прививаться, беседа круто меняла свой ход. «Не ведаешь, что творишь» – звучала в эвфемизмах реакция абсолютно всех собеседников. На попытки мужа отшутиться и вернуться к основной теме разговора самые активные чуть ли не ругаться начинали, пытаясь, во-первых, отговорить «так рисковать», а во-вторых, доказать, что вакцинация – зло в целом, а уж противокоронавирусная – тем паче.

И даже вечером, избавившись от напора антипрививочников во время личных контактов, муж продолжил отбиваться от решивших его «спасти» в мессенджере.

Спрашиваю: ну хоть кто-то отреагировал положительно или хотя бы ровно? Ни единый человек…

Кроме меня, естественно. Я даже пошутила: а нельзя мне уколоться «вашей» вакциной? В счет отказавшихся?

К слову, вакцинироваться мне нельзя: тяжелые аллергические реакции в анамнезе и «хроника» – прямое противопоказание. Но я исключительно за вакцинацию, всю необходимую с детства. Этот вопрос вообще у нас в семье никогда не стоял: надо, значит надо. И не потому, что я подвержена стадному чувству и не способна «объективно воспринимать угрозу», а просто потому, что верю в силу современной медицины.

Вот это-то ценное мнение я и решила донести массам. В одном из аккаунтов проводился опрос: пойдете ли вы прививаться? Я, тогда еще не знавшая, что в прививочный кабинет путь мне заказан, честно ответила «да». И практически стала героиней паблика – меня тоже ринулись «спасать»: советовали почитать правильные книги, журналы, сайты, блоги, посмотреть умные фильмы и послушать не менее умных людей. Правда, кто-то ограничился констатацией факта, что я умственно отсталая, и «таких не жалко пускать на опыты».

Не солгу, если скажу, что из большого количества пользователей, отметившихся в опросе, нас, поддерживающих вакцинацию, оказалось процентов 10 максимум. Некоторые отчаянные вступили в ожесточенные дискуссии, я же проигнорировала все отправленные мне советы и напутствия. Ну ведь не докажешь, что мне не заплатили денег за такую позицию, что я не засланный казачок для разжигания «антипрививочной» агрессии и не являюсь проплаченным агентом фармкомпаний. Промолчу ли, если меня снова спросят, «за» я или «против» прививок? Отвечу так же – исключительно «за».
При этом я в чем-то понимаю настороженных. Ведь и правда лишний раз задумаешься после подобных заголовков в новостях: «500 тысяч тенге выплатят в случае смерти добровольца от вакцины QazСovid-in». Тут и немеркантильный человек скажет: маловато будет за подобный форс-мажор.

А вообще, все эти нелепицы, раздуваемые вокруг вакцинации, уже надоели. В соцсети зайти стало невозможно: отовсюду раздаются истеричные выкрики антипри и приверженцев идеи чипизации. Особо малохольные уверяют, что получившие прививку тут же попадут в базу данных людей со здоровыми органами, а позже ими займутся «черные» трансплантологи. Перечить таким «просветленным» не хочется, но про себя всегда желаю им читать действительно правильные книги и слушать умных людей.

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