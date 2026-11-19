Республиканский марафон «Читающая нация» вышел на 66-й день. За это время участники прочитали более 1,5 миллиона книг. Сейчас они уже завершили пятую книгу марафона и приступили к шестой, сообщает Kazpravda.kz

В лидерах — школьники и педагоги. Самые активные участники марафона — школьники и учителя. Школьники прочитали более 600 тысяч книг, педагоги — более 400 тысяч. Вместе это более миллиона книг, или две трети от общего числа прочитанного.

Знаки отличия за каждые пять книг. Главная новость для участников: организаторы ввели систему знаков отличия, чтобы поддержать интерес к чтению на всей дистанции марафона. Каждый, кто прочитал пять книг, получает бронзовый знак «Талапты оқырман». В личном кабинете участника появляется сертификат, подтверждающий этот результат.

Дальше награды будут расти вместе с числом прочитанных книг – 10 книг - серебряный знак – «Жігерлі оқырман», 15 книг - золотой знак - «Зерделі оқырман».

Среди тех, кто уже получил бронзовый знак, — участницы направления «Читающий педагог» из Карагандинской и Туркестанской областей. Обе прочитали пять книг и набрали максимальные 1750 баллов.