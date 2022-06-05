Член ЦИК Кыргызстана прокомментировал ход голосования на референдуме в Казахстане

Член Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Абдыжапар Бекматов отметил высокую активность населения на референдуме с раннего утра. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы были на открытии участка и посетили несколько участков, активность участников референдума очень большая. На одном из участков было более 2 тысяч участников зарегистрированных, а из них уже приняли участие более 100 человек», - отметил Бекматов.

Также, по его наблюдению, созданы хорошие условия голосования для лиц с ограниченными возможностями.

«Мы посетили несколько избирательных участков, увидели, что там созданы все условия для наблюдателей, для избирателей, особенно хочу отметить условия для лиц с инвалидностью. На всех избирательных участках установлены пандусы, специальные кабины. Одним словом, созданы условия для каждого участника референдума», - сказал Абдыжапар Бекматов.

От Кыргызстана участвует 15 международных наблюдателей в Нур-Султане, Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.