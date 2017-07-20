Членам Компартии Китая велели отказаться от религии под страхом наказания

Членам Коммунистической партии Китая (КПК) приказали отказаться от религиозных убеждений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Заметка об этом опубликована в официальном издании ЦК КПК – журнале "Цюши".
"Члены партии не должны иметь религиозных верований, это красная черта для всех партийцев. Они должны быть убежденными марксистами-атеистами, подчиняться правилам партии и следовать ее идеологии. Искать ценность в религии запрещено", – написал в журнале директор государственного управления по делам религий КНР Ван Цзаоань.
По его словам, верующие партийцы должны отказаться от своих воззрений, а ослушавшихся ждет наказание. Ван указывает: религии должны регулироваться государством и "китаизироваться", а верующим в своих убеждениях надо искать догматы, продвигающие социальную гармонию и развитие.
Китай – официально атеистическое государство, однако для простых граждан ограниченная религиозная свобода все же допустима. По данным на 2016 год, в КПК состоит 88,7 миллиона человек.
Заметка об этом опубликована в официальном издании ЦК КПК – журнале "Цюши".
"Члены партии не должны иметь религиозных верований, это красная черта для всех партийцев. Они должны быть убежденными марксистами-атеистами, подчиняться правилам партии и следовать ее идеологии. Искать ценность в религии запрещено", – написал в журнале директор государственного управления по делам религий КНР Ван Цзаоань.
По его словам, верующие партийцы должны отказаться от своих воззрений, а ослушавшихся ждет наказание. Ван указывает: религии должны регулироваться государством и "китаизироваться", а верующим в своих убеждениях надо искать догматы, продвигающие социальную гармонию и развитие.
Китай – официально атеистическое государство, однако для простых граждан ограниченная религиозная свобода все же допустима. По данным на 2016 год, в КПК состоит 88,7 миллиона человек.