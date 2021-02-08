Членов ОПГ осудили за подделку счетов-фактур в ВКО
Айдана Демесинова
В Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщила пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz.
"В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 по 2020 год, создав 9 предприятий на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания безтоварных счет-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки и деньги в сумме 9 миллионов тенге.
"Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 3 до 7 лет лишения свободы", - заключили в пресс-службе.