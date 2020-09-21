Члены ОПГ вымогали деньги в Туркестанской области, представляясь блогерами и журналистами

Общество
Жанат Тукпиев
Члены организованной преступной группы (ОПГ) представлялись блогерами и журналистами, вымогая деньги в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Туркестанской области полицейские пресекли деятельность ОПГ вымогателей, представлявшихся блогерами. Жертвами ОПГ стали 17 местных жителей и предпринимателей.

"Эта ОПГ, состоявшая из четырех местных жителей, орудовала на протяжении шести месяцев на территории Жетысайского и Махтаральского районов. Они путем вымогательства и мошенничества завладевали деньгами частных предпринимателей и простых граждан. В общей сложности преступники нанесли ущерб потерпевшим на сумму более 2 миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Для придания законности своей деятельности злоумышленники открыли даже фиктивную общественную организацию под видом защиты прав потребителей и борьбы с коррупцией.

"Роли каждого четко распредели между собой, а для придания важности изготовили "липовые корочки" и визитки. Представлялись своим жертвам блогерами, журналистами и юристами. Все действия преступники снимали на камеру. Под угрозой публикации видеоматериалов в социальных сетях вымогали деньги", – рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.

По данным департамента, в 2019 году в Мактаральском районе подозреваемые посетили одну из строительных площадок, где под предлогом того, что работы ведутся с нарушениями, потребовали у главы строительной фирмы 500 тысяч тенге.

"В другом случае осенью прошлого года осужденные под видом защиты экологии пришли в офис одной из местных фирм и вымогали у директора ежемесячную плату в 100 тысяч тенге. Потерпевший в свою очередь обратился с заявлением в Жетысайский РОП. Учитывая тяжесть и неординарность совершенных преступлений, к раскрытию и расследованию на помощь к районным полицейским были направлены сотрудники криминальной полиции и следователи областного аппарата. Была создана специальная следственно-оперативная группа из числа лучших сотрудников районной и областной полиции. В рамках досудебного расследования провели все необходимые оперативные и следственные мероприятия, собрали достаточно улик и задержали преступников с поличным при передаче денег", – добавил Сахов.

Следствие длилось 10 месяцев. Организатор и члены преступной группы осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РК: части 1 статьи 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 194 (вымогательство) и 190 (мошенничество).

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