Члены ОПГ вымогали деньги в Туркестанской области, представляясь блогерами и журналистами

Члены организованной преступной группы (ОПГ) представлялись блогерами и журналистами, вымогая деньги в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В Туркестанской области полицейские пресекли деятельность ОПГ вымогателей, представлявшихся блогерами. Жертвами ОПГ стали 17 местных жителей и предпринимателей.
"Эта ОПГ, состоявшая из четырех местных жителей, орудовала на протяжении шести месяцев на территории Жетысайского и Махтаральского районов. Они путем вымогательства и мошенничества завладевали деньгами частных предпринимателей и простых граждан. В общей сложности преступники нанесли ущерб потерпевшим на сумму более 2 миллионов тенге", – говорится в сообщении.
Для придания законности своей деятельности злоумышленники открыли даже фиктивную общественную организацию под видом защиты прав потребителей и борьбы с коррупцией.
"Роли каждого четко распредели между собой, а для придания важности изготовили "липовые корочки" и визитки. Представлялись своим жертвам блогерами, журналистами и юристами. Все действия преступники снимали на камеру. Под угрозой публикации видеоматериалов в социальных сетях вымогали деньги", – рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.
По данным департамента, в 2019 году в Мактаральском районе подозреваемые посетили одну из строительных площадок, где под предлогом того, что работы ведутся с нарушениями, потребовали у главы строительной фирмы 500 тысяч тенге.
"В другом случае осенью прошлого года осужденные под видом защиты экологии пришли в офис одной из местных фирм и вымогали у директора ежемесячную плату в 100 тысяч тенге. Потерпевший в свою очередь обратился с заявлением в Жетысайский РОП. Учитывая тяжесть и неординарность совершенных преступлений, к раскрытию и расследованию на помощь к районным полицейским были направлены сотрудники криминальной полиции и следователи областного аппарата. Была создана специальная следственно-оперативная группа из числа лучших сотрудников районной и областной полиции. В рамках досудебного расследования провели все необходимые оперативные и следственные мероприятия, собрали достаточно улик и задержали преступников с поличным при передаче денег", – добавил Сахов.
Следствие длилось 10 месяцев. Организатор и члены преступной группы осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РК: части 1 статьи 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 194 (вымогательство) и 190 (мошенничество).