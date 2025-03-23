Члены партии «AMANAT» приняли активное участие в «Тазару күні» в рамках акции «Таза Қазақстан»

Наурыз,Таза Казахстан
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Сегодня по всей стране прошли масштабные мероприятия по уборке и благоустройству в рамках «Тазару күні», который традиционно отмечается в рамках Наурызнама. Инициативу активно поддержали члены партии «AMANAT», организовав экологические акции в городах и сёлах Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: партия «AMANAT»

С прошлого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева по всей стране проводится общенациональная акция «Таза Қазақстан», в которой активно участвуют наши граждане, особенно молодежь. Президент неоднократно подчеркивал, что это способствует формированию в обществе новой экологической культуры и образа жизни.

«Наурыз – праздник чистоты. Следуя доброй народной традиции, в этот день мы высаживаем деревья, расчищаем родники, благоустраиваем территории», – сказал Президент.

Так, следуя призыву Касым-Жомарта Токаева, сегодня члены партии «AMANAT» и активисты «Жастар Рухы» организовали ряд мероприятий, чтобы привести в порядок общественные пространства, скверы, улицы и дворы.

В частности, в Уральске на территории Центрального рынка на пересечении улиц Д. Нурпеисовой и М. Лермонтова была организована уборка мусора участием сотрудников Западно-Казахстанского областного филиала партии «AMANAT», волонтеров молодежного крыла «Жастар Рухы» и неравнодушных жителей. Всего за три часа они собрали почти 40 мешков с мусором.

«Наурыз – это не только веселье, но и глубокая философия чистоты, порядка, уважения к природе и обществу. Тазару күні – важный этап, который символизирует очищение не только окружающей среды, но и мыслей, намерений», – считает председатель регионального филиала «Жастар Рухы» Архат Исламғали.

А в Шымкенте порядка 50 активистов молодежного крыла «Жастар Рухы» провели генеральную уборку в парке Абая на территории памятника героям Великой Отечественной войны «Мемориал Славы». Это целый комплекс, в который входит обелиск «Данк» – символ единения фронта и тыла, вечный огонь, Круг Героев – с именами 51 воина, уроженцев региона, удостоенных звания «Героя Советского Союза» и восьми полных кавалеров Ордена Славы. Аллея Славы, по обеим сторонам которой – 200-метровые плиты, с высеченными на них именами более 140 000 тысяч уроженцев Шымкента и Туркестанской области – солдат Великой Отечественной войны.

«Наводя порядок у Мемориала Славы, мы выражаем свою благодарность и уважение тем, кто отдал жизнь за мирное небо над нашей головой. Нужно чтобы подрастающее поколение знало и гордилось своими героями. Чистота памятника – это знак нашего уважения к подвигу наших дедов и прадедов – храбрых защитников Родины», – говорит председатель Шымкентского городского филиала «Жастар Рухы» Бекзат Толебай.

В Кокшетау партийцы также организовали уборку территории на одном из центральных скверов города. Активисты убрали мусор, засохшую листву, разрыхлили почву. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают формировать более ответственное отношение к окружающей среде.

Не остаются в стороне и партийцы области Жетысу. В городе Талдыкоргане собрались более 1000 человек, которые приняли участие в побелке деревьев, очистке канав, установке скворечников и т.п. Всего уборка была проведена в 5 парках и 40 скверах.

Стоит отметить, что аналогичные мероприятия прошли во всех регионах страны.

Напомним, что начиная с 6 июня прошлого года тысячи активистов и членов партии «AMANAT» каждую неделю по четвергам участвуют в акции «Таза бейсенбі», очищая от мусора города и села, парки и скверы, памятники и водоемы. На сегодняшний день по всей стране собрано 120 тысяч тонн мусора, а участие в акции приняли почти 70 тысяч человек. Кроме того, активисты очистили более 100 рек, озёр и водоёмов. Для эффективной работы были разработаны Карты загрязненных территорий, а за каждым участком закреплены депутаты маслихатов, активисты и руководители первичных партийных организаций. Они обеспечивают поддержание порядка и чистоты на закрепленных участках, а также решают вопросы благоустройства и развития инфраструктуры.

#Наурыз #Таза Қазақстан #Партия «Amanat» #Тазару күні

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