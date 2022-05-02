Члены ПМКР приняли участие в субботнике в Нур-Султане

30 апреля прошел общереспубликанский субботник с участием представителей Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР).



Более 50 членов ПМКР со своими семьями приняли участие в субботнике под эгидой #БіргеТазаҚазақстан на территории столичного парка "Коктал".

В рамках субботника, который прошел в свободном формате, резервисты высадили саженцы различных пород деревьев на аллее Президентского молодежного кадрового резерва.

Участники акции договорились систематически проводить на аллее подобные мероприятия.

"В Сарыарке продолжается активное озеленение района. В этом нам помогают неравнодушные жители и государственные служащие. Для озеленения жилых массивов сегодня посадили 210 деревьев. Это саженцы ели, сосны, березы, липы", – отметил Жансеит Тынбаев, главный специалист отдела коммунального хозяйства аппарата акима района Сарыарка.