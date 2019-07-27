Члены Правительства РК приняли участие в очистке от мусора берегов водоемов в столице Казахстана

Фото пресс-службы Премьер-министра РК
В рамках экологического субботника #Birge #TazaQazaqstan члены Правительства РК приняли участие в очистке берегов рек, озер и водохранилищ в городе Нур-Султан, передает Kazpravda.kz
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Как сообщили в пресс-службе Премьер-министра РК
, в экосуботнике приняли участие более 5 тыс. человек. В
их числе члены Правительства РК, сотрудники столичного акимата, представители государственных и общественных организаций, студенты и волонтеры.
Участники экологической акции очистили берега рек Есиль и Карасу по объездной с аэропорта в сторону Карагандинской трассы, озеро Майбалык, прибрежную территорию Вячеславского водохранилища, собрав порядка 16 тонн мусора.
Напомним, Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт экологической акции #Birge #TazaQazaqstan на Кояндинском водохранилище 20 июля 2019 года. Тогда в мероприятии приняли участие более 1,2 тыс. человек, было собрано свыше 10 тонн мусора.