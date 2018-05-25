ЧП на KADEX: получивший травму после падения стенда мужчина скончался

Мужчина скончался в больнице от травм, полученных во время падения информационного стенда на V Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аэрокосмической и оборонной промышленности РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"24 мая в результате несчастного случая пострадал посетитель выставки, гражданин Республики Казахстан. Данному лицу бригадой скорой помощи, дежурившей на выставке, была оказана своевременная медицинская помощь. Впоследствии пострадавший был госпитализирован в больницу. При госпитализации находился в сознании, состояние было стабильным. По прибытии в медицинское учреждение состояние гражданина резко ухудшилось, несмотря на все усилия врачей, произошел летальный исход", – сообщили в пресс-службе МОАП РК.
Организаторами выставки является выставочная компания ТОО "Астана Экспо КС", которая была устроителем всех предыдущих аналогичных выставок, за время которых данная организация зарекомендовала себя с положительной стороны.
При этом упавшая рекламная конструкция была установлена подрядчиком, нанятым компанией ТОО "Астана Экспо КС". В настоящее время уполномоченными государственными органами проводится разбирательство по данному несчастному случаю.
В ведомстве сообщили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.