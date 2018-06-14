ЧП на крыше

Марат Алматов, Акмолинская область

Инцидент произошел в Зеленоборской школе-гимназии, где после сильных ливней прохудилась часть мягкой кровли, что привело к протеканию. Администрация школы совместно с педагогами приняла решение самостоятельно устранить протечки. К ремонтным работам учителя приступили вмес­те с разнорабочими.

К несчастью, преподаватель истории Ринат Шарафутдинов, который нес ведро с горячим гудроном, споткнулся и упал. Смола попала на открытые участки тела, что привело к термическим ожогам. В настоя­щее время педагог находится в больнице, его состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Представители областного управления образования срочно выехали проведать Рината Галиевича.

Установлено, что в момент ЧП школьники находились в пришкольном лагере, который находится в другом корпусе с отдельным входом. В здании, где проходили ремонтные работы, детей не было со дня окончания занятий.

В настоящее время по данному факту проводится проверка инспекцией по охране труда по Бурабайскому району.

Популярное

Все
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Встречи регулярные, интерес взаимный
Равные права – сильное общество
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Гранты на подготовку кадров
Золото гребли лопатами
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Каждый кубометр на счету
Бакинский триумф Дияра Аманали
Спасительная кнопка
Павлины украсили дорожную развязку
Казахстанцы выступили в Иордании
Скучать не приходится!
Первые шаги в профессию
Новый медеплавильный завод построят в Балхаше
Маколей Калкин обсудил с Disney съемки продолжения «Один дома»
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Представители ОСДП обсудили вопросы здравоохранения с медиками Зеренды
Потребление мяса, овощей и молочной продукции увеличилось в Казахстане
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Дорога к звездам начинается на Земле
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Лето перемен
О вечных ценностях
Песни, объединяющие поколения
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Тайное становится явным
Курултай: логика преемственности и ответственности
Продавать напрямую, без наценок
Бектенов проверил развитие логистического потенциала в Мангистау
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]