ЧП на крыше

Инцидент произошел в Зеленоборской школе-гимназии, где после сильных ливней прохудилась часть мягкой кровли, что привело к протеканию. Администрация школы совместно с педагогами приняла решение самостоятельно устранить протечки. К ремонтным работам учителя приступили вмес­те с разнорабочими.

К несчастью, преподаватель истории Ринат Шарафутдинов, который нес ведро с горячим гудроном, споткнулся и упал. Смола попала на открытые участки тела, что привело к термическим ожогам. В настоя­щее время педагог находится в больнице, его состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Представители областного управления образования срочно выехали проведать Рината Галиевича.

Установлено, что в момент ЧП школьники находились в пришкольном лагере, который находится в другом корпусе с отдельным входом. В здании, где проходили ремонтные работы, детей не было со дня окончания занятий.

В настоящее время по данному факту проводится проверка инспекцией по охране труда по Бурабайскому району.