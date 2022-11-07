Фото МЭ РК
Происшествия

ЧП на риддерской ТЭЦ прокомментировали в Минэнерго

В Министерстве энергетики РК рассказали о ситуации на ТЭЦ города Риддера, где вечером 5 ноября резко снизились температура подачи тепла в сетях, сообщает Kazpravda.kz.

Судя по данным Минэнерго, температура в домах риддерцев еще ниже, чем сообщил глава региона.

«Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 70 градусов, по факту снижена до 30 градусов.

3 ноября 2022 г. на Риддерской ТЭЦ остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября остановлен котел № 2, 6 ноября был остановлен котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева», - рассказали в Минэнергетики.

В 3.40 7 ноября на Риддерской ТЭЦ включен в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1.

Напомним, об аварии на ТЭЦ ранее сообщил аким Восточно-Казахстанской области. Даниал Ахметов отметил, что в результате происшествия температура теплоносителя опустилась до +39 градусов. Учащиеся школ переведены на онлайн-обучение, объявлена ЧС местного масштаба. На месте организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ.

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