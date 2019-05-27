ЧП с батутом в Караганде: уволен глава Управления парками и скверами города

Общество
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Фото: ekaraganda.kz
Аким Караганды Нурлан Аубакиров провел совещание в ходе которого сообщил о том, что руководитель Управления парками культуры, отдыха и скверами Рустам Кодебаев освобожден от занимаемой должности, передает Ekaraganda.kz.   

Причиной увольнения стала трагедия, которая произошла в Центральном парке 25 мая, когда перевернувшийся от сильного ветра надувной батут нанес травмы, несовместимые с жизнью, 11-летнему мальчику.

Исполнять обязанности руководителя Управления парками временно будет главный инженер ведомства Талгат Смаилов.

Кроме того, за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью Управления парками объявлен строгий выговор исполняющему обязанности руководителя Отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог города Караганды Алибеку Дюсембекову. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей объявлен выговор заместителю акима города Сабиту Оспанову.

Напомним, 25 мая примерно в 17 часов в центральном парке культуры и отдыха в Караганде из-за штормового ветра опрокинулся надувной батут. Погиб на месте 11-летний мальчик, еще троих детей госпитализировали с различными травмами. Позднее владельца батута задержали и поместили в следственный изолятор.

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