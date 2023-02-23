ЧП с вертолетом в ЗКО: погибли сотрудники Казавиаспаса

В результате жесткой посадки вертолета в Западно-Казахстанской области погибли сотрудники АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РК

23 февраля в 15:38 поступила информация о том, что в 54 км от города Уральска, на открытой территории около поселка Чапурино района Байтерек ЗКО, совершил жесткую посадку Ми-8 АМТ Казавиаспаса МЧС, совершавший перелет по маршруту Атырау – Уральск – Атырау.

На борту находились 6 человек: 5 членов экипажа и представитель АО "КазТрансОйл".

"В 19:07 по прибытии на месте происшествия силами ДЧС обнаружены четверо погибших из числа членов экипажа – сотрудников Казавиаспаса – и двое пострадавших, которым оказывается первая медицинская помощь", – сообщили в министерстве.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК проведет расследование по ЧП. Его сотрудники вылетели на место авиационного происшествия.