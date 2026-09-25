ЧП в Актау: государство демонстрирует оперативную реакцию на ЧС

Общество

Трагедия на военных учениях в Мангистауской области унесла жизни 14 военнослужащих. Но в подобных ситуациях важно не только установить причины произошедшего. Не менее важно, насколько быстро государственные институты способны включиться в работу: провести поиски, помочь семьям, установить ответственных и открыто сообщать обществу о ходе расследования, пишет телеграм-канал "Обо всем, жестко, но честно"

Фото: акимат Мангистауской области

Реакция последовала незамедлительно в день происшествия.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил Правительственной комиссии принять все необходимые меры для установления обстоятельств трагедии и оказания помощи семьям военнослужащих.

 25 сентября Президент объявил днем общенационального траура.

Правительственная комиссия начала работу непосредственно в Мангистауской области. Поисково-спасательная операция продолжалась круглосуточно. Утром 25 сентября, около 09:15, были обнаружены тела двух военнослужащих, считавшихся пропавшими.

Одновременно началось досудебное расследование.

Уже утром Генеральная прокуратура сообщила об установлении должностных лиц, подозреваемых в халатном отношении к службе и ненадлежащем обеспечении безопасности личного состава. Следователи осмотрели место происшествия, допросили более 30 военнослужащих, изъяли документы и видеоматериалы, назначили 12 экспертиз.

Буквально через два часа МВД сообщило о задержании пяти должностных лиц высшего и старшего командного состава Вооруженных Сил.

Все они имеют статус подозреваемых. Следствие продолжается, в том числе устанавливается возможный дополнительный круг лиц, чьим действиям должна быть дана правовая оценка.

Отдельная работа началась по оказанию поддержки семьям погибших. Правительственная комиссия поручила обеспечить материальную и иную помощь, МО заявило о материальной и психологической поддержке.

И еще один очень важный момент — информация о трагедии не была закрыта.

По мере проведения поисков и расследования официальные органы сообщали об уточнении числа погибших и пропавших, ходе поисковой операции, первых результатах следствия и последующих задержаниях. Ничего не скрывалось от населения.

 Государственная машина не замерла перед трагедией. Одни занимаются поиском и расследованием, другие — поддержкой семей, третьи продолжают выполнять свои ежедневные обязанности.

Важно понимать следующее, да, случилась трагедия. Ее нельзя обесценивать, забывать или пытаться быстрее перелистнуть. Нужно установить причины, определить ответственность и сделать выводы, чтобы подобное не повторилось. Но страна при этом не может остановиться.

Люди продолжают работать. Государственные органы продолжают принимать решения. Экономика, школы, больницы, предприятия, транспорт — все это не ставится на паузу. Жизнь миллионов людей продолжается и требует от государства такой же постоянной работы.

Наверное, зрелое отношение к трагедии именно в этом: помнить погибших, поддержать их семьи, добиться ответов на все вопросы — и продолжать двигаться дальше.

Потому что скорбь и ответственность не противоречат продолжению жизни. Напротив, ответственность государства заключается еще и в том, чтобы даже в самые тяжелые дни страна сохраняла устойчивость и продолжала работать.
 

#гибель #военнослужащие #государство

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