ЧП в Алматы: при утечке аммиака серьезно пострадали несколько человек

Крупное техногенное ЧП в Алматы. На заводе по производству мороженого случилась утечка аммиака. В тот момент на смене были 60 человек. Четверых пришлось экстренно госпитализировать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KTK.



"В экстренном порядке осмотрены врачом-терапевтом, реаниматологом и токсикологом. Из пятерых пациентов четверо госпитализированы под тяжестью состояния: отравление головного мозга, потом дыхательные пути, поражение пойдет. Потом, знаете, дыхание, уже головной мозг. И подключается сердцебиение, пульс, давление – все снижается уже", – сообщил зав. приемным отделением БСНП г. Алматы Бауыржан Омаров.

Когда случилась утечка, сотрудники в срочном порядке покинули помещение. Однако через некоторое время шестеро человек пожаловались на плохое самочувствие. Двое от госпитализации отказались. Остальные поступили в больницу с головокружением, тошнотой и слабостью. Трое сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

К слову, сотрудники работают в три смены. За сутки на заводе производят около 60 тонн мороженого. После ЧП партию сдали на экспертизу. На предприятии начали внутреннее расследование. В деталях случившегося разбираются и полицейские. За нарушение правил охраны труда виновникам может грозить штраф.

"Наше предприятие является опасным объектом, потому что у нас в производстве используется аммиак для производства холода. Непосредственно в этом фризере, где произошла утечка, там в период работы до 10 литров аммиака находится. Где-то утечка была – пол-литра аммиака. Материальная помощь будет оказана всем сотрудникам, которые пострадали", – отметил генеральный директор ТОО "Шин-Лайн" Владимир Пак.