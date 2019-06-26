ЧП в Арысе: Более 350 человек пропали без вести, нашлись только трое

Более 350 человек из Арыси числятся пропавшими без вести, из этого списка нашлись только трое, передает Kazpravda.kz
со ссылкой otyrar.kz.
"По горячей линии по состоянию на 09 часов 26 июня 2019 года поступило более 50000 звонков из всех регионов нашей республики, ближнего и дальнего зарубежья. Люди сообщают о готовности оказания гуманитарной помощи жителям из Арыси. Наиболее часто задаваемые вопросы – это поиски родных, работа железнодорожного транспорта, функционирование автодорог", – сообщается на сайте.
Отмечается, что в городе работает 42 приемно-эвакуационных пунктов. В эвакопунктах на данный момент размещены 4886 человек, из них 2428 детей. Многих жителей забирают родственники. В общей сложности в Шымкенте зарегистрированы 20371 человек. В мечети "Ақ мешіт" сотрудники службы пожаротушения ведут учет потерявшихся граждан города Арысь.
"Оказывают помощь в поисках родственников и их отправке в город Шымкент. На сегодня в списках потерявшихся числится более 350-ти человек. Из этого списка трое нашлись, мало, но что-то есть", – сообщает сетевое издание.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Арысе скончалось три человека.