ЧП в Экибастузе: из-за прорыва теплосети ряд домов остаются без тепла

В Экибастузе продолжаются восстановительные работы по подаче тепла в дома микрорайонов 6, 5а и 5б, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Как сообщил руководитель штаба по ликвидации аварии – первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, по состоянию на 08.00 часов 6 декабря остались 4 дома, по которым ведется подключение подъездов к теплу. Завершение работ по данным домам ожидается сегодня в течение дня. Предприятия, закрепленные за пострадавшими объектами, круглосуточно ведут работы по восстановлению инженерных коммуникаций.

"6 декабря в 04:30 утра произошел порыв на внутриквартальной теплосети в микрорайоне №6 (ЦТП 63, отводящий теплопровод, диаметр 159). Для устранения повреждения направлены ремонтные бригады. В этой связи кратковременно остановлена подача теплоносителя к жилым домам по ул. Бауржана Момышулы 42, 54, 46, 44, 48, 50, 52 и ул. Машхур Жусупа 59, 61, 65, 57А, 63, 63А, 63Б, 67А. Ориентировочное время устранения повреждения 14:00 часов", – сообщила пресс-служба Правительства.

В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.