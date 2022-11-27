ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ

Происшествия
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

О причине аварии на ТЭЦ и тепловых сетях, рассказали в Минэнерго. 

Фото: Kazpravda.kz

Аварию на ТЭЦ прокомментировали в Минэнерго. Причиной проблем считают низкие тарифы на тепловую энергию, передает Kazpravda.  

Пока тепловики пытаются ввести в строй котлы ТЭЦ, тепловые сети выходят из строя. Об этом сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

"Ночью произошло трехкратное увеличение объема потребления сетевой воды, протестировали саму станцию на предмет утечки, но там вода не убывает, а это говорит о том, что авария - на тепловых сетях", - заявил аким. 

Чтобы найти локацию, запустили дроны, которые уже выявили десять мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Поиск повреждений продолжается. 

Абылкаир Скаков попросил горожан не поддаваться панике. Для жалоб и обращений работают телефоны горячей линии. Местные власти провели встречу с представителями жилищных кооперативов. 

Ситуацию в Экибастузе также прокомментировали в министерстве энергетики.

"В настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится 4 котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные бригады, выявлено 5 дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается", - сообщили в министерстве. 

Напоминаем, что ранее по жалобам жителей г. Экибастуз министерством энергетики РК была создана специальная комиссия в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля и акимата.

Комиссия особо отметила высокий уровень износа тепловых трубопроводов -  более 70%. Это является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов.

Причина проблем – отсутствие достаточного объема ремонтных работ на трубах тепловых сетей, которая появилась из-за низкого тарифа на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб в 342 км., ежегодно производится замена порядка только 3-4 км. тепловых сетей.

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