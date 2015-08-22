Чрезвычайное положение объявлено на границе Колумбии с Венесуэлой
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел на 60 дней режим чрезвычайного положения в нескольких приграничных с Колумбией муниципиях для восстановления правопорядка после того, как накануне там были ранены трое военнослужащих и один местный житель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как поясняет колумбийское издание "Коломбиано", таким образом он фактически продлил введенное ранее закрытие некоторых участков границы с Колумбией.
"В качестве меры по восстановлению порядка и законности я решил ввести чрезвычайное положение в приграничных (с Колумбией) муниципиях Боливар, Уренья, Хунин, Либертад и Индепенденсия", – заявил президент Венесуэлы.
Глава государства выразил уверенность в том, что необходимо провести встречу между министрами иностранных дел Колумбии и Венесуэлы в ближайший понедельник или вторник, которая ранее была запланирована на 14 сентября.
Он также обозначил возможность проведения встречи на высшем уровне с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом для обсуждения ситуации на приграничных территориях.
Ранее СМИ сообщали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть часть границы с Колумбией на три дня после того, как в одном из приграничных районов были ранены трое военнослужащих. В среду вечером в приграничном штате Тачира было совершено нападение на трех военнослужащих венесуэльской армии, в результате которого они получили тяжелые ранения. Пострадал также один из местных жителей. По данным властей, непосредственно перед инцидентом военные задержали группу контрабандистов, которые пытались осуществить отправку товаров в Колумбию. Нападение совершили двое неизвестных на мотоциклах, которые выстрелили военнослужащим в спину.
Контрабанда предметов первой необходимости является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед венесуэльскими властями. Нелегальный ввоз ряда товаров в Колумбию, где цены на них гораздо выше, чем в соседней стране, приносит немалую прибыль. В октябре прошлого года Мадуро объявил, что подписал указ, который приравнивает контрабанду товаров первой необходимости к наркотрафику. По его словам, преступники, занимающиеся этим видом незаконной деятельности, будут приговариваться к тюремным срокам от 10 до 14 лет, а их имущество будет конфисковываться.