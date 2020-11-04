Чрезвычайные и стратегические векторы развития

МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, с начала сентября в жилом секторе республики произошло уже свыше 1 300 пожаров. Рост их числа наблюдается в Шымкенте и Алматы, Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

Число погибших при пожарах в Жамбылской области выросло на 4 случая, в Алматы – на 3, в Павлодарской области – на 2. При этом увеличивается и количество травмированных граждан.

Зарегистрированы факты групповой гибели. Так, в Жамбылской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей, в СКО – по два человека в двух случаях, в ВКО – два человека.

– Причинами пожаров чаще всего становятся нарушения правил пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации бытовых приборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем, – отметил министр.

Службами МЧС на учет взято свыше 118 тыс. жилых домов социально уязвимых слоев населения. Совместно с акиматами регионов, представителями органов внутренних дел, социальной защиты, образования и здравоохранения в 87 тыс. строе­ний (74%) изучена ситуация на предмет пожарной безопасности.

При этом выяснилось, что более 10 тыс. строений (9%) продолжают эксплуатироваться с нарушениями правил пожарной безопасности. Свыше 140 тыс. домов отапливаются при помощи автономных систем отопления с высоким риском возникновения пожаров.

Как отметил министр, за счет средств акиматов и спонсорской помощи в текущем году установлено более 12 тыс. датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения в жилых домах. До конца 2020-го планируется установить еще свыше 11 тыс. датчиков. В то же время свыше 12% пожаров происходит из-за нарушений правил эксплуатации печей отопления.

– Ошибки допускаются уже на стадии установки печей. Квалифицированных специалистов по этой части мало, а организации по ремонту дымовых и вентиляционных каналов не подлежат аккредитации. Между тем ежегодно от отравления природным и сжиженным газом погибают свыше 20 человек, – заявил глава МЧС.

Также было отмечено, что в соответствии с Законом РК «О газе и газоснабжении» контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и оборудования коммунально-бытовых потребителей возложен на местные исполнительные органы. При этом только в Алматы, Нур-Султане, Костанайской и Акмолинской областях созданы газотехнические инспекции. В остальных регионах страны данная функция возложена на подразделения ЖКХ.

Но эта работа ими не проводится. Так, в ходе подготовки к отопительному периоду проведены проверки 417 объектов теплоэнергообеспечения и 4 322 – сферы образования. Из них с нарушениями эксплуатируются 47 ТЭЦ и 565 учебных заведений. В связи с пандемией на особый контроль взяты объекты здравоохранения. На учете находятся 1 409 объектов.

С 2017 года проводится работа по выносу автономных установок отопления из социальных объектов. На сегодня требуются решения акиматов по 387 объектам.

В числе системных проблем обеспечения безопасности министр назвал отдаленность пожарных частей от населенных пунктов. В зимний период увеличивается риск возникновения пожаров в частных домах, усложняются погодные условия, что влияет на время прибытия пожарных подразделений к мес­ту ЧП.

– Сегодня мы пытаемся решить проблему путем создания пожарных постов в населенных пунктах, где нет соответствующих подразделений. За 3 года создано 153 поста, – сообщил Юрий Ильин.

На сегодня в стране функцио­нируют 396 пожарных постов, которые обслуживают порядка 1 200 населенных пунктов с населением более 1 млн человек.

Как пояснил глава МЧС, в настоящее время оставляет желать лучшего и ситуация с пожарными гидрантами. Данные мониторингов показывают, что в неис­правном состоянии находятся свыше 15 тыс. таких устройств. В текущем году акиматами отремонтировано более 2 тыс. из них. Однако ежегодно из-за ветхости систем водоснабжения списывается до 1 тыс. единиц такого оборудования.

– В ходе строительства не соблюдаются установленные разрывы между объектами, не учитываются подъезды для проезда пожарной техники, что неизбежно влечет за собой риск распространения пожара на большие площади, порождает жалобы населения, – отметил министр.

Только за текущий год поступило порядка 100 таких обращений. Зачастую допускаются отклонения от проектов при строительстве, в результате объекты эксплуатируются с заведомо неустранимыми нарушениями. Таких объектов по республике насчитывается 263 единицы. В связи с этим глава МЧС заявил о необходимости усиления контроля за деятельностью технического и авторского надзоров при строи­тельстве.

Что касается технической готовности подразделений МЧС, то, как сообщил министр, соответствующие меры, принятые в рамках реализации «дорожной карты», позволили довести уровень оснащенности региональных подразделений МЧС до 50%. За 3 года за счет республиканского и местных бюджетов приобретено порядка 645 единиц спецтехники.

О ситуации в регионах на заседании доложили акимы Северо-Казахстанской и Костанайской областей, а также Шымкента.

УСИЛИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Премьер-министр Аскар Мамин напомнил, что Глава государства поставил перед МЧС ряд задач по развитию и совершенствованию вопросов гражданской защиты, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– То есть требуется принятие мер, направленных на построение эффективной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Необходимо обеспечить защиту граждан и имущества от аварий, катастроф и иных бедствий, – зая­вил глава Правительства.

Аскар Мамин отметил, что с 2018 по 2020 год повышена оснащенность противопожарной службы, приобретено 404 пожарных автомобиля и 19 тыс. единиц оборудования и снаряжения. Эта работа неплохо поставлена в столице, в Алматы и Шымкенте, а также в Атырауской и Карагандинской областях. Но акиматы Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областей не выделили на данные цели достаточное количество средств.

Премьер-министр поручил МЧС обеспечить четкую координацию действий по предупреждению пожаров, усилить готовность сил и средств к оперативному их тушению, продолжить выявление нарушений и контроль за состоя­нием пожарной безопаснос­ти, особенно в жилом секторе и на общественных объектах. Совмест­но с МВД и органами соцзащиты надлежит активизировать рейдовые противопожарные мероприятия.

Глава Правительства поручил также разработать и утвердить Дорожную карту материально-технического обеспечения противопожарной службы РК на 2021–2023 годы. Акиматам регио­нов дано задание обеспечить пожарную безопасность объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

– Нужно взять на особый контроль работу котельных, расположенных в объектах социальной сферы, ускорить решение вопросов их выноса за пределы зданий. Также необходимо продолжить работу по созданию пожарных постов в населенных пунктах, где нет подразделений противопожарной службы, – поручил Премьер.

Акиматам регионов в течение месяца необходимо создать газотехническую инспекцию и обеспечить соответствующий контроль безопасности эксплуа­тации газового оборудования согласно Закону РК «О газе и газоснабжении». МЧС совместно с акиматами регионов дано поручение усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности в период отопительного сезона.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРКЕСТАНА

На заседании Правительства был представлен проект генерального плана Туркестана, разработанный в соответствии с указом Первого Президента РК – Елбасы о Концепции генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

Как доложил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, согласно новому плану территория города с внесением изменений в ее границы расширится с 19 627 га до 22 370 га. Генпланом предусмотрено поэтапное развитие Туркестана, первый этап которого приходится на 2025 год, завершение проекта – на 2035 год.

На сегодня население города составляет 176,2 тыс. человек (в 2018-м – 165 тыс. чел). Предполагается, что к 2025 году чис­ленность населения вырастет до 250 тыс. человек, к 2035-му – до 350 тыс., а в 2050-м этот показатель достигнет 500 тыс.

Проект города разделен на функциональные территории – административно-деловой и духовно-культурный центры, сформированные жилые районы и территории нового строительства, производственные зоны и природно-рекреационные территории.

В административно-деловом центре, в восточном направлении города, предусмотрено строительство нового центра площадью порядка 1 450 га. На этой территории планируется размещение объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, центров обслуживания населения, жилых и административных зданий, бизнес-центров, офисов компаний, банков и других объектов.

– На сегодня в этом центре завершено строительство 14 запланированных объектов, придаю­щих новый архитектурный дизайн облику города. Жилищный фонд города на начало 2019 года составлял 3,8 миллиона квадратных метров, из которых большая часть приходилась на одноэтажные жилые дома. До 2025 года жилищный фонд Туркестана планируется расширить до 6,1 миллиона квад­ратных метров, до 2035-го – до 9,8 миллиона.

Общая площадь культурно-духовного центра города Туркес­тана составляет 290 га. В настоя­щее время на этой территории ведется строительство музея-заповедника Хазрет Султан (88 га), Караван-Сарая (22 га), парка Первого Президента РК (38 га). Кроме того, здесь будут расположены 3 пятизвездочных отеля, возведение которых планируется за счет частных инвесторов. На сегодня из 10 объектов культурно-духовного центра 6 полностью завершены. Остальные будут достроены до конца текущего года.

Как отметил глава региона, особое внимание в проекте уделено вопросам озеленения. Сегодня территория зеленых оазисов (парков, скверов, бульваров, жилых кварталов и общественных зданий) составляет 187 га. К завершению проекта эту цифру планируется довести до 1 539 га, или 44 кв. м на душу населения.

Зеленый пояс, который планируется создать вокруг Туркестана, обеспечит непрерывную систему озеленения за городом и соединение реки Сырдарьи с природным растительным миром. Таким образом, общую площадь озеленения с учетом зеленого пояса планируется довести до 12 973 га.

Согласно проекту до 2025 года в городе будут функционировать 15 школ и 3 пристройки на 17,2 тыс. учащихся. На 5,7 тыс. мест запланировано создание 44 дошкольных учреждений. Кроме того, предусмотрено 10 объектов здравоохранения, в том числе 3 поликлиники на 900 посещений в смену.

До 2035 года предполагается довести число школ до 28 объектов, новых пристроек, рассчитанных на 40 тыс. учащихся, – до 10. Объектов дошкольных учреж­дений необходимо построить 53 – на 15 тыс. мест, а также 9 объектов амбулаторно-поликлинического комплекса на 3 600 посещений в смену.

Как сообщил в свою очередь первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, проект генерального плана Туркестана предусматривает мероприятия с учетом развития города как культурно-духовного центра тюркского мира. Определены все основные параметры жизнеобес­печения до 2035 года с учетом роста численности населения и потока туристов.

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Аскар Мамин особо подчеркнул, что благодаря исторической инициативе Елбасы развитию священного города как культурно-духовной столицы тюркского мира задан большой старт. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию Туркестана, который становится символом духовного возрождения Казахстана.

– В сентябре 2018 года была одобрена Концепция генерального плана развития Туркестана. За это время проделана большая работа. Интенсивно велось строи­тельство историко-архитектурного, административно-делового центров, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилой зоны. Со дня передислокации областного центра в Туркестан в основной капитал города направлено порядка 400 миллиардов тенге инвестиций, – отметил Премьер.

Глава Правительства подчерк­нул, что новый генеральный план учитывает все потребнос­ти активно растущего города и позволит создать полноценную комфортную среду для его жителей и гостей. План согласован с исполнительными органами города и Туркестанской области, а также центральными госорганами. Разработаны все детальные схемы развития инфра­структуры.

– Необходимо реализовать все намеченные проекты согласно утвержденному плану, – поручил Аскар Мамин.