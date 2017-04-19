ЧС объявлена в селе на востоке Казахстана

В селе Бескарагай (Бескарагайский район, Восточно-Казахстанская область) объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, местного масштаба, передает Kazpravda.kz.
"Уровень грунтовых вод держится на прежнем уровне, поэтому местным исполнительным органом, в целях сохранения жизни и здоровья жителей, было принято решение об объявлении ЧС", – сообщили в ДЧС региона.
По информации ДЧС, 14 апреля в низменной части, на окраине села, было подтоплено 9 домов и 10 дворовых участков. С места подтопления были эвакуированы 22 человека. Ситуация за 4 дня не изменилась.
На территорию подтопления были завезены 1 500 тонн инертных материалов. Велись работы по укреплению земляной насыпи. Среди местного населения проводился инструктаж, были вручены памятки.
В акимате создан и работает оперативный штаб, в который входят все службы ГО и ЧС.
"Ситуация полностью контролируется исполняющим обязанности акима района Е. Рахметуллиным", – заверили спасатели.
На реках области и на уязвимых участках продолжается мониторинг. Оперативный штаб ДЧС ВКО работает в круглосуточном режиме.