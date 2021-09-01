ЧС техногенного характера произошла в Экибастузе

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В Экибастузе ЧС техногенного характера. Из-за грозы сгорела вторая насосная станция канала имени Сатпаева, от которого полностью зависит водоснабжение города, сообщает Kazpravda.kz
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Канал имени Сатпаева, который раньше назывался Иртыш-Караганда, – уникальное гидротехническое сооружение, длиною 458 км. Начинается он вблизи моногорода Аксу от притока Иртыша – речки Белая, снабжает водой 150-тысячный Экибастуз, затем идет на Караганду – этот город крупнейший потребитель воды из канала. Кроме того, в 2002 году от него пустили водовод в реку Ишим и далее в Вячеславское водохранилище для подпитки столицы. Считается, что водой из канала пользуются 2 млн казахстанцев.
В целом вода по каналу поднимается больше чем на 400 м, и отвечают за это 22 насосные станции. Непогода в минувшее воскресенье привела к сильному пожару на насосной № 2, которая находится в 35 км до Экибастуза. На этом участке подача воды в канал остановлена.
29 августа из-за грозовой нагрузки произошла неоднократная просадка напряжения – оборудование станции то отключалось, то включалось в аварийном режиме, в итоге началось возгорание. По сведениям департамента по ЧС Павлодарской области, уже 30 августа установлено, что из-за огня вышли из строя многие электроагрегаты, поэтому приостановлена деятельность насосных станций № 2,3,4,5, материальный ущерб составил 270 млн тенге.
По словам советника руководителя канала Леонида Баталова, ситуация не критическая.
– Смертельного ничего нет. Оперативный персонал жив-здоров, и это главное. Остальное восстановим, – прокомментировал Леонид Баталов. – Пострадало электрооборудование, в причинах разобрались – из-за грозы отключилась линия 220 киловольт, что впоследствии привело к сбою и пожару. У Экибастуза есть запас воды на 25 дней, дальше у нас резервное водохранилище, и вода у всех потребителей с избытком. Объема воды хватит всем – и Павлодарской области, и ГРЭСам Экибастуза, и Караганде, и Нур-Султану. Сейчас мы принимаем все меры, чтобы максимум до 20 сентября запустить один агрегат, чтобы гарантировать водоснабжение, как и раньше.
Тем не менее на внеочередном заседании Экибастузской городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во главе с акимом Ардаком Кантарбаевым принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба. Заслушаны информации начальника Павлодарского управления эксплуатации филиала «Канал им. К Сатпаева» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водных ресурсов МЭГиПР Владимира Егера и начальника управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза Даулета Куконева.
О результатах заседания рассказали в пресс-службе акима Экибастуза: с 31 августа объявляют ЧС, поскольку при имеющемся запасе воды в некоторых водохранилищах отпуск воды потребителям региона без дополнительной закачки воды из Иртыша возможен еще 21 день.
«В среднем потребляемый объем воды Экибастузским регионом составляет 1,7 млн кубометров в месяц. В настоящее время запас воды составляет 17 млн кубометров, то есть угрозы срыва подачи воды потребителям нет, запас воды достаточен на 5–6 месяцев», – подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что в ДЧС, сославшись на Владимира Егера, назвали очень оптимистичные предварительные сроки восстановления насосной – около 10 дней.