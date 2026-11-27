Любовь к книге нельзя навязать, но ее можно сделать востребованной. Известный акын, заслуженный деятель РК, депутат Курултая Жанарбек АШИМЖАН рассказал, почему проект «Читающая нация» находит отклик у молодежи и как государство поддерживает развитие современной литературы.

фото с сайта gov.kz

– Жанарбек Садыканулы, почему вопрос культуры чтения перешел сегодня в плоскость национальной безопасности и конкурентоспособности страны?

– Сегодня культура чтения – это уже не просто вопрос образования и просвещения, а важнейший фактор формирования интеллектуального потенциала нации. Ведь конкурентоспособность государства определяется не только его экономикой и природными ресурсами, но прежде всего качеством человеческого капитала, способностью граждан мыслить, анализировать и создавать новые смыслы.

Читающий человек обладает более широким кругозором, умеет критичес­ки оценивать информацию, отличать достоверные факты от манипуляций. В эпоху информационных войн и цифровых технологий все эти навыки приобретают особое значение и становятся одним из факторов национальной и информационной безопасности.

Кроме того, через книги формируются мировоззрение, нравственные ориентиры, историческая память и национальная идентичность. Чтение помогает сохранять язык, культуру и духовные ценности народа.

Поэтому проект «Читающая нация» – это стратегическая инвестиция в человеческий капитал, интеллектуальное развитие общества и будущее Казахстана. В одноименном республиканском марафоне участвуют более 1,4 миллиона казахстанцев. Всего за 60 дней участники прочитали 1 220 444 книги и оставили такое же количество читательских отзывов. В среднем читается более 20 тысяч книг ежедневно. Первостепенное внимание, конечно, здесь уделяется совсем не цифрам в статистике, а тому, что за этими цифрами стоит – личному мнению, впечатлениям и размышлениям читателей, которыми они делятся в своих отзывах. Таким образом, участники марафона вносят свой индивидуальный вклад в формирование культуры осмысленного чтения, обмен знаниями и развитие интеллектуального потенциала страны.

– Как сделать чтение привлекательным для нового поколения? Но только не навязывая его, а создавая современный тренд на «читающую нацию»...

– Мы должны понимать, что культура чтения не формируется сама по себе. Ее необходимо последовательно прививать подрастающему поколению начиная с раннего детства. Для этого нужно использовать все доступные методы и возможности: семью, школу, библио­теки, образовательные учреждения, современные цифровые платформы и социальные сети. Важно, чтобы чтение было не формальной обязанностью, а естественной частью жизни молодого человека.

При этом нельзя ограничиваться лишь традиционными подходами. Необходимо говорить с молодежью на понятном ей языке, использовать современные технологии, видеоконтент, популярные интернет-платформы, привлекать блогеров, известных личностей и лидеров общественного мнения. Нужно сделать книгу заметной и востребованной в информационном пространстве.

В рамках проекта «Читающая нация» мы стремимся объединить эти возможности, вовлекая в процесс школьников, студентов, педагогов, родителей и представителей разных профессий. Чем больше людей будет вовлечено в культуру чтения, тем быстрее она станет общественной нормой.

И самое главное – необходимо формировать моду на чтение через личный пример. Если ребенок видит читающих родителей, учителей и авторитетных для него людей, постепенно возникнет и собственная потребность в книге. Наша задача – сделать так, чтобы чтение стало престижным и востребованным среди молодого поколения.

– Сегодня у подростков популярен тренд на книжные блоги. Например, пользователи платформы TikTok, которые создают контент, посвященный литературе, своим творчеством сформировали целый сегмент видеороликов под названием BookTok. Можно ли использовать эти медиаинструменты на государственном уровне для популяризации чтения без излишней бюрократизации?

– В рамках проекта «Читающая нация» мы уже используем такие современные медиаинструменты. Понимая, что сегодня социальные сети являются важной частью жизни молодежи, мы стараемся не столько призывать к чтению, сколько продвигать книгу именно через те платформы, где новое поколение проводит свое свободное время.

Для этого мы используем различные форматы цифрового контента, вовлекаем участников в читательские марафоны, стимулируем публикацию видеоотзывов и рекомендаций о прочитанных книгах. Важно, чтобы сами молодые люди становились популяризаторами чтения, делились впечатлениями и формировали интерес к литературе среди сверстников.

Разумеется, мы не хотим сводить свою деятельность к формальным мероприя­тиям и бюрократической отчетности. Наша задача – поддерживать живую инициативу, использовать творческий потенциал молодежи и создавать новые форматы взаимодействия с аудиторией.

Я убежден, что сегодня книгу нужно продвигать современными средствами. Повторюсь: если мы хотим привлечь молодежь к чтению, то должны свободно и открыто говорить с ней на понятном ей языке.

– Какова роль перевода мировой классической и современной нон-фикшн литературы на казахский язык в развитии интеллектуального потенциала молодежи?

– Качественно переведенная литература открывает молодежи доступ к мировым знаниям, научным открытиям, философским идеям и передовым практикам на родном языке. Молодые люди должны иметь возможность знакомиться с лучшими достижениями мировой мысли, не испытывая при этом языковых барьеров.

Особое значение, на мой взгляд, имеет перевод нон-фикшн литературы в области науки, технологий, экономики, истории, психологии и управления. Такие книги расширяют кругозор, развивают критическое мышление, помогают формировать самостоятельную позицию по жизненно важным воп­росам и дают знания, необходимые для профессионального и личностного рос­та. Мировая классика в свою очередь приобщает молодежь к непреходящим общечеловеческим ценностям.

Вместе с тем развитие художественного перевода – это вопрос развития самого казахского языка. Оставаясь языком национальной культуры, он призван стать полноценным языком науки, современных знаний и интеллектуального общения. Поэтому качественный перевод мировой литературы – это инвестиция одновременно в язык, образование и будущее интеллектуальной нации.

– Можно ли измерить экономичес­кую отдачу от подобных инвестиций? И как уровень читательской культуры влияет на инновационный индекс страны?

– Экономическую отдачу от инвестиций в культуру чтения можно измерить, хотя этот эффект не всегда проявляется сразу. Чтение само по себе – это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал. Навыки, развиваемые им, напрямую влияют на качество трудовых ресурсов, производительность труда и профессиональную мобильность.

Высокая читательская культура создает благоприятную среду для инноваций. Человек, который умеет работать с информацией, всегда открыт новым идеям, способен находить нестандартные решения и применять знания на практике. Именно такие качества необходимы для развития науки, предпринимательства, технологий и конкурентоспособной экономики. Поэтому культура чтения косвенно влияет и на инновационный потенциал страны.

Однако мы должны понимать, что результаты таких инвестиций нельзя оценивать только количеством прочитанных книг или числом участников того или иного проекта. Необходимо учитывать динамику читательской грамотности, качество образования, вовлеченность молодежи в интеллектуальную деятельность и способность применять полученные знания. В конечном итоге наша цель – сформировать общество, которое ценит знания как основу своего экономического, социального и духовного развития.

– Какая работа ведется на уровне Курултая для продвижения ценностей просвещения и поддержки национальной литературы?

– Курултай должен стать одной из важнейших площадок для поддержки национальной культуры, ведь у депутатов есть возможность создавать необходимые законодательные условия для системного и своевременного разрешения ее актуальных проблем.

На мой взгляд, особого внимания требуют вопросы поддержки казах­станских писателей, развития книгоиз­дания, биб­лиотечной инфраструктуры, перевода иностранных произведений на казахский язык и расширения доступа населения к качественной литературе. Важно, чтобы они находили отражение в конкретных государственных программах, законодательных инициативах и бюджетной политике.

Я убежден, что формирование читающей нации должно стать общей задачей государства и общества. И Курултай может внести существенный вклад в этот процесс, обеспечивая законодательную поддержку инициатив, направленных на повышение интеллектуального и культурного уровня страны.

– Наконец, последний вопрос. «Казахстан станет по-настоящему читающей и конкурентоспособной нацией, когда...» – как бы вы завершили эту фразу?

– Казахстан станет по-настоящему читающей и конкурентоспособной нацией, когда книга войдет в повседневную жизнь каждой семьи, чтение станет естественной потребностью каждого человека, а знания и интеллект будут главными общественными ценностями. Когда родители будут прививать любовь к книге своим детям, учителя – воспитывать интерес к знаниям, а государство и общество – создавать для этого все необходимые условия. И самое главное – когда мы осознаем, что будущее страны определяется качест­вом мышления, образованностью и созидательным потенциалом ее граждан.