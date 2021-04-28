Чтение с увлечением

С 1996-го Всемирный день книги и авторского права, провозглашенный на 28-й сессии ЮНЕСКО в 1995-м, ежегодно отмечается в нашей стране. Это настоящий праздник для авторов книг, издателей, библио­текарей, учителей и всех, кто причастен к книжному делу.

Школа № 129 тоже не остается в стороне. Традиционно праздник не обходился без литературных встреч в школьной библиотеке, викторин, чтения стихов и рассказов.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране большинство событий переведено в онлайн-формат. Оценить уровень любого мероприятия сегодня не составляет большого труда – все выкладывается в Сеть. Стоит отметить, что официальная страница школы в социальной сети представлена ярко и интересно. И в полной мере отражает всю активность ребят за период длительного карантина.

Как говорят учителя, даже в условиях дистанционного обу­чения ребята продемонстрировали неподдельный интерес к мероприятию, посвященному Всемирному дню книги. В год 30-летия Независимости Рес­публики Казахстан участники виртуального литературного конкурса обратились к стихотворениям о Родине. В творческом состязании приняли участие 20 семиклассников.

– Ребята ответственно подошли к конкурсу, и даже если у кого-то по техническим причинам не получалось снять видео, они присылали нам голосовую запись выученного наизусть стихотворения, – рассказала учитель русского языка и литературы Евгения Юсупова. – Победителем конкурса стал Камиль Иминов, ученик 7-го «В» класса. Все участники в конце учебной четверти будут награждены грамотами.

Школьники читали стихотворения о Казахстане известных и любимых авторов: Мукагали Макатаева, Туманбая Молдагалиева, Олжаса Сулейменова, Натальи Матвеевой, Абдильды Тажибаева. Главная цель конкурса – воспитание любви и уважения к Родине, бережного отношения к книге, развитие навыков чтения.