​Чтим и помним

Ветераны Великой Отечественной войны и труда, Вооруженных сил Казахстана, войны в Афганистане, преподаватели и студенты минутой молчания почтили память тех, кто мужест­венно исполнил воинский долг и не вернулся с полей сражений. Участников торжественной встречи приветствовал ректор КазНАУ академик НАН РК Тлектес Есполов. Он подчеркнул значимость Дня Победы для казахстанцев, особенно для молодого поколения, выразил ветеранам благодарность и уважение за храбрость и стойкость духа.

– Память о великих подвигах наших солдат мы сохраним в сердцах и будем нести для будущих поколений как пример отваги и героизма, – сказал ректор. – Желаю крепкого здоровья на долгие годы, счастья и мирного неба.

Студенты КазНАУ подготовили для гостей праздничную программу. Со сцены звучали мелодии и песни военных лет, которые сопровождали театрализованные постановки о войне. А гвоздем акции стало приготовление настоящей солдатской каши! Встреча студентов с ветеранами фронта и тыла стала еще одним важным мероприятием в деле военно-патриотического воспитания молодежи, помогающим прививать традиционные для казахстанского общества ценности уважения к отечественной истории и почитания старшего поколения.