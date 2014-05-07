Чтит Невель казахстанца

Общество
802

13 Имя и подвиг этого отважного казахского воина сегодня знает каждый житель Невеля. Ибраим Сулейменов осенью 1941 года был призван в Красную армию. В составе 100-й казахской стрелковой бригады участвовал в боях под Москвой, в освобождении Великих Лук и Невеля. 

Старшина И. Сулейменов за свою недолгую, но яркую солдатскую службу уничтожил 289 фашистов. Погиб снайпер 15 октября 1943 года у станции Изоча. В этом же бою 100-я стрелковая бригада потеряла славную дочь казахского народа – пулеметчицу Маншук Маметову. За их подвиг военный комендант города Невеля полковник Абылхаир Баймульдин представил обоих к званию Героя Советского Союза (посмертно). Маншук Маметову удостоили звания Героя Советского Союза, а Ибраима Сулейменова наградили орденом Ленина. В этом же году в Невеле две улицы были названы именами наших земляков.

В торжественной церемонии открытия мемориальной плиты приняли участие жители города, учащиеся школ, а также делегация из Казахстана. После небольшого митинга собравшиеся возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Маншук Маметовой, побывали в Музее боевой славы и местной школе-гимназии.

Увековечить память Ибраима Сулейменова предложили бойцы поискового отряда «Майдан жолы». Их инициативу поддержали руководство павлодарского АО «Казахстанский электролизный завод» и Евразийской группы, которая взяла на себя финансирование патриотического проекта. 

В рамках патриотического проекта «Дорогой Славы» здесь же, в Невеле, на площади Абылхаира Баймульдина установлен бронзовый бюст полковника. Его торжественное открытие состоится сегодня. Поисковики отряда «Майдан жолы», созданного на базе КЭЗа, уже провели здесь ремонтно-реставрационные работы, а также привели в порядок прилегающее к площади воинское захоронение, где покоятся более 600 советских солдат. Все работы велись совместно с администрацией и жителями Невеля.

Сергей ГОРБУНОВ,
Павлодар

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]