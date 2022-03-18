Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала вопрос о том, как будет выстроена работа Карагандинского фармкомплекса после ареста совладельца Кайрата Боранбаева, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Это частная компания, и её дальнейшую судьбу, конечно, я не знаю. Минздрав к этому заводу отношения не имеет. А по поводу договорных обязательств, которые мы имеем с этой компанией, они полностью выполнены, и дополнительных договорных обязательств с этой компанией у нас нет. На сегодняшний день нужный объем вакцины мы имеем, уже закупили на этот год. При необходимости дополнительно будем рассматривать, сегодня такой потребности нет», - ответила министр.

Она не сказала, сколько средств из бюджета было выделено КФК на производство и доставку вакцины Спутник V.

«Сегодня у меня нет таких данных. По общей сумме, которая выделялась на закуп вакцины, я могу сказать, что в 2021 году в целом на приобретение вакцины было выделено 88 млрд тенге, из них 63 млрд – на "Спутник V", 5,9 млрд тенге - на закуп "QazVac", 3,5 млрд тенге – на "CoronaVac", и 15 млрд тенге – "Синофарм", - резюмировала глава Минздрава.